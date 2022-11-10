Алтайские врачи рассказали, как дети проходят медицинскую реабилитацию

За поликлиникой №9 закреплены два направления реабилитации Фото: Минздрав Алтайского края

За 8 месяцев 2022 года в Алтайском крае по федеральному проекту прошли реабилитацию почти 9 тысяч маленьких жителей региона. Рассказываем, как медики помогают детям и как именно происходит их восстановление.

Индивидуальный подход

В 2022 году в Алтайском крае, как и по всей России началась реализация федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Одна из площадок, где оказывают помощь – детская городская поликлиника №9.

Медицинская реабилитация состоит из трех этапов. Первый происходит в реанимационном отделении или палатах интенсивной терапии. Там помощь оказывают тяжелым пациентам. Второй этап проводится в специализированных отделениях, а третий – на уровне поликлиники.

– За поликлиникой №9 закреплены направления ортопедической реабилитации и соматической патологии. В основе реабилитации, если речь идет про движение, лежит гимнастика и другие методики, – объяснил Дмитрий Паршин, главный внештатный детский специалист по медицинской реабилитации.

Ирина Потапова, главный врач детской поликлиники №9 добавила, что в медучреждении получают помощь не только дети с соматическими заболеваниями и нарушениями опорно-двигательного аппарата, но и с другими диагнозами. Здесь ко всем индивидуальный подход, врачи всегда готовы оказать профессиональную помощь.

– Нина Хромина, заведующая отделением реабилитации, ведет прием как врач-реабилитолог. Детям, которых направляют, подробно расписывает лечение,– говорит Ирина Сергеевна. – Речь идет про медикаментозное лечение, направление в физиотерапевтическое отделение, зал ЛФК и к массажистам.

Полноценное восстановление

Один из юных пациентов проходит реабилитацию после перелома позвоночника в 2020 году. Ранее к курсу ЛФК не было возможности приступить из-за пандемии, сейчас наверстывают упущенное.

– Благодаря реабилитации у ребенка происходит более быстрая и полноценное восстановление позвонков, которые были сломаны. У этого пациента благоприятный реабилитационный прогноз. Он проходит физиолечение, лечебную физкультуры, массаж, бассейн и другое. Уже отмечается значительное улучшение, – рассказал Александр Драганик, травматолог-ортопед.

Родители ребенка добавили, что спина мальчика стала крепче, мышцы находятся в тонусе, уже заметен прогресс.

Мама другого пациента, который также проходит восстановление в поликлинике, говорит, что дочери больше всего нравится бассейн

– Когда позвоночник сломан, дети ограничены в общении, они находятся дома. Здесь же разговаривают друг с другом, тут чудный коллектив. В бассейне детей курирует тренер, очень грамотная девушка. Ребятишкам очень нравится ЛФК, массаж и другие процедуры. Специалисты чутко относятся к каждому пациенту и всегда готовы помочь, – резюмировала мать пациента.

Справка КП

Детская городская поликлиника № 9 обслуживает более 24 тысяч маленьких жителей Индустриального района. В поликлинике есть 4 педиатрических отделения с 27 участками.

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