Куда жаловаться родителям в Алтайском крае, если в школах требуют недобровольные пожертвования?

Размер штрафа составил 50 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Почему некоторые школы перешли на пятидневку? Отменят ли в будущем ЕГЭ? Куда можно жаловаться, если в школе родителей заставляют сдавать недобровольные пожертвования? На эти вопросы во время прямого эфира ЦУРа ответила замминистра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая. Подробности в нашем материале.

Про поборы в школах

«Мама и папа, нам нужно деньги сдать на новые занавески в классе». Для некоторых школ региона такая формулировка все еще имеет место, хотя так называемые школьные поборы незаконны. Кстати, в этом году руководство одной из алтайских школ за такие недобровольные пожертвования понесло административную ответственность:

- В 2022 году отделом государственного надзора и контроля по итогам рассмотрения письменного обращения был составлен протокол об административном правонарушении на должностное лицо и выписан штраф - 50 тысяч рублей, - рассказывает заместитель министра.

Отметим, что родители все же могут оказывать помощь, но только в виде добровольных пожертвований. Это регламентировано федеральным законом No 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)». При этом конкретные суммы таких пожертвований не должны быть указаны. А вот те, кто столкнулся с поборами, вправе поставить об этом в известность, прежде всего, руководителя образовательной организации, а далее органы управления образованием - муниципальные, региональные.

- Сегодня на региональном уровне отдел надзора и контроля очень жестко контролирует эту тему, работает горячая линия, на которую можно ежедневно обращаться. Номер телефона размещен на сайте министерства образования региона, - рассказала Лариса Терновая.

Отменят ли ЕГЭ?

- Это, конечно, вопрос федерального уровня. Сегодня давать прогнозы о том, что единый государственный экзамен будет отменен, нельзя. Это нецелесообразно. Надо отметить, что ЕГЭ зарекомендовал себя, как инструмент учебной социальной мобильности внутри страны. Ребята из отдаленных районов благодаря ЕГЭ могут поступить в престижные вузы. Результаты государственного экзамена по Алтайскому краю на протяжении многих лет стабильные. У нас много стобалльников, - сказала спикер.

При этом, по словам заместителя главы регионального министерства образования и науки, изменения в сфере организации и проведения единого государственного экзамена происходят каждый год. Чаще всего они касаются контрольных измерительных материалов. Также вводятся и новые форматы. Например, ЕГЭ по информатике проходит в компьютерной форме. Возможно, что такие новшества в будущем могут претерпеть и другие предметы.

Почему в некоторых школах учатся в пятидневку, а других - в шестидневку?

- Переход на обновленный федеральный стандарт очень многим школам позволил перейти на пятидневный режим обучения. Это связано с тем, что три предмета (второй иностранный язык, родная литература и родной русский язык), которые входили обязательным порядком в учебный план, перешли на факультативный уровень, - отметила заместитель министра.

Это и позволило сократить количество дней в учебной неделе. На данный момент почти 83% классов обучаются в пятидневку. Шестидневка остается в образовательных учреждениях, где ребята учатся по ФГОСам 2009 и 2012 годов, где эти предметы еще обязательные. Также шестидневка в школах с углублённым изучением каких-либо предметов, так как для них нужно большее количество учебных часов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Плачущим девочкам не надо сдаваться»: алтайская школьница с ДЦП взяла две серебряных медали на паралимпийских играх

12-летняя медалистка паралимпийских игр из Бийска стала призером премии «Преодоление» (подробнее)