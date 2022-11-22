«Плачущим девочкам не надо сдаваться»: алтайская школьница с ДЦП взяла две серебряных медали на паралимпийских играх

Аня Иванова и ее тренер Антон Папушин. Фото: Алтайское отделение Российского Детского Фонда

На днях в театре кукол «Сказка» состоялась церемония вручения премии «Преодоление» имени Вячеслава Чудимова. Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук возвращал здоровье многим детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, реабилитировал спортсменов. После смерти ученого от коронавируса родственники и друзья осуществили его мечту - взяли под крыло нескольких подопечных детского фонда.

Премию «Преодоление» учредило Алтайское краевое отделение Российского детского фонда совместно с Министерством спорта региона. Ежегодно ее вручают ребятам, которые доказывают, что тяжелый диагноз - не шлагбаум на пути к победе, а также их наставникам, которые помогают подопечным раскрыть таланты. Награда – не только памятные удостоверения и статуэтки в форме большого и маленького сердца, но и денежные выплаты по 20 000 рублей.

В этом году премию «Преодоление» получили удивительная девочка Аня Иванова и ее тренер Антон Папушин.

- Представьте себе, этой трогательной девочке всего двенадцать, а она сдала норматив на мастера спорта, взяла две серебряных медали на летних паралимпийских играх «Мы вместе. Спорт», которые этим летом проходили в Сочи. Для её возраста результат просто великолепный, ошеломительный, - восхитилась, вручая премию, Оксана Овчинникова, руководитель алтайского отделения Российского Детского фонда.

На вручение премии Аня Иванова приехала с мамой. Фото: Алтайское отделение Российского Детского Фонда

В коротком интервью «КП», девочка рассказала, что лучше всего ей дается плавание на спине, но нынче Аня показала удивительные результаты и брассом. Тренировки у девочки проходят два раза в день, любимые предметы в школе - математика, история и ИЗО. Больше всего Аня любит рисовать животных, дома ее ждут кошечка Соня и рыжий щенок Персик.

Тем девочкам, которые плачут из-за неудач, Аня пожелала не расстраиваться и не сдаваться.

Тренер Ани - Антон Папушин рассказал, что второй год занимается с ребятами, у которых диагноз ДЦП.

- Удивляет и восхищает их сила воли, характер, стремление. Иногда смотришь на здоровых и видишь, что ребята, преодолевающие свой диагноз, их превосходят, - восхищается тренер. – У таких, как Аня, можно многому поучиться.

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