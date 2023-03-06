Тысячи барнаульцев вышли на 30-километровый лыжный марафон

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

5 марта в Барнауле прошел 30-километровый лыжный марафон, на который собрались тысячи горожан.

Организатором выступила компания «Мария-Ра». Она проводила марафон в честь своего 30-летия. Отсюда и длина дистанции – 30 километров. Для того чтобы участие было вдвойне комфортным, на контрольных точках в 5 и 12,5 километров установили пункты обогрева, где лыжники могли перевести дух и попить горячего чая.

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам организаторов, за первые два часа полную дистанцию преодолели около 150 спортсменов. А самый последний финишировал уже когда смеркалось. Но это не главное – главное желание, стремление и хорошее настроение. Да, кто-то признавался, что шел на марафон, чтобы улучшить свои скоростные данные, кто-то пришел за компанию, а кто-то, чтобы получить подарки и призы. А что, так можно было? Конечно! Всех, кто преодолел себя и прошел все 30 км, ждали призы и подарки от организаторов и партнеров.

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Для тех, кто пришел поддержать своих близких и не захватил лыжи, на стартовой площадке провели праздник с конкурсами, шарадами, а также эстафетой, в которой смогли участвовать не только дети, но и взрослые.

Напомним, первый подобный праздник Здоровья на Широкой просеке прошел в 1994 году. Тогда на него пришли больше двух тысяч человек. А уже в 2013 году – 25 000! Люди съезжались не только из Барнаула, но и из ближайших сел и даже городов. Это был символический праздник закрытия зимнего лыжного сезона. Конечно, не всегда везло с погодой, иногда она преподносила неприятные «сюрпризы» в виде оголившейся из-под снега земли, но даже это никого не отпугивало.

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, именно благодаря лыжному празднику пришла идея создания в Барнауле «Трассы здоровья», а традиционный горячий чай с выпечкой стал настоящий визитной карточкой. Все, кто когда-либо приходил на базу «Динамо» знают, что смогут не только взять инвентарь, но и после прогулки по лесу выпить ароматного чая.

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Лыжный марафон в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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