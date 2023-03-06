Как выглядят мужчины и женщины с идеальными фигурами: в Барнауле прошел турнир по бодибилдингу

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

В воскресенье, 5 марта в Барнауле прошел чемпионат и первенство Алтайского края по бодибилдингу. Больше сотни участников со всего СФО показали свои идеальные тела.

Хотя, некоторые спортсмены все же признались, что это их первый старт сезона и пока есть над чем работать, но впереди еще много соревнований и буквально пара-тройка недель и они точно выйдут на пик формы. Главное – внимательно слушать рекомендации тренера и держать диету, а это самое сложное. Кто-то буквально вымаливает у наставника лишние граммы углеводов.

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Но красота требует жертв, так что приходится, стиснув зубы, терпеть. И только самые стойкие завоевывают чемпионские титулы. Накануне в Барнауле разыграли почти 20 комплектов наград. Часть медалей отправились в соседние регионы: Новосибирску, Кемеровскую области и Республику Алтай. Но основную массу все же забрали представители Алтайского края.

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Так в категории «Бодибилдинг на колясках» (спортсмены с ПОДА) лучший результат показал Артем Птичкин, хотя в конкретном случае без варианта все медали остались бы дома, так как заявились только ребята из Алтайского края. В фитнес-бикини-мастера «золото» забрала Марина Репина. В артистическом фитнесе - Анастасия Гриценко. А вот абсолютной чемпионкой края в категории фитнес-бикини в этом году стала Евгения Сидельникова. В классическом бодибилдинге победил Денис Ершов, а в обычном бодибилдинге Александр Рябинин. И это далеко не полный список призеров и победителей.

Сегодня у атлетов день отдыха, а уже завтра все они снова приступят к усиленным тренировкам и работе над ошибками.

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу Фото: Виталий БАРАБАШ

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