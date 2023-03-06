Из Алтая в Шерегеш запустят аэротакси

Власти и инвестор готовы к амбициозному проекту Фото: Анна СЕМИНА

Из Горного Алтая в Шерегеш на такси, да не простом, а по воздуху – такие грандиозные планы во время Красноярского экономического форума (КЭФ) озвучил глава республики Олег Хорохордин.

По мнению властей – это очень хорошая задумка, ведь с каждым годом становится все больше туристов, желающих увидеть сразу несколько горных регионов.

– По договоренности с губернатором Кемеровской области Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, как только запустят <…> аэропорт в Шерегеше, сразу запустим авиатакси, соединяющее Шерегеш, Горно-Алтайск и Белокуриху. <…> Горнолыжники, когда едут из регионов центральной части России, [хотели бы получить] возможность кататься несколько дней в Горном Алтае, через полчаса - в Шерегеше, еще через полчаса - в Белокурихе, - цитирует выступление Хорохордина ТАСС.

Как пояснял сам Цивилев, площадка под будущий аэропорт уже выбрана – это территория в семи километрах от горнолыжного комплекса «Шерегеш». Инвестор тоже есть – это известная всем компания «Новапорт». Она же владеет воздушными гаванями Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерово, Читы, Мурманска, Тюмени и ряда других городов. Причем они готовы вложиться не только в строительство терминала, но и в проектирование взлетно-посадочной полосы.

Власти закладывают в этот проект пропускную способность в 200 пассажиров в час. Необходимая длина ВВП – 3,2 километра. Это позволит принимать самолеты любой категории.

– Аэротакси – хорошее решение с точки зрения комплексного развития территории. С одной стороны, обеспечивается загрузка аэропорта, а с другой – достигается сохранение уникального природного ландшафта, ради которого турист и приезжает в Сибирь. Кузбасс и Алтайские регионы с точки зрения рекреационно-курортного развития, конечно, надо рассматривать как единую социально-экономическую систему. Более того, такой комплексный подход необходимо тиражировать, – также считает Николай Новичков, д.э.н., Профессор кафедры теории и систем отраслевого управления Факультета инженерного менеджмента РАНХиГС.

Шерегеш на данный момент один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. В прошлом сезоне его посетили больше двух миллионов человек, в этом – уже больше миллиона. Корпорация «Туризм.РФ» считает, что к 2030 году поток туристов достигнет отметки в 3,5 млн человек.

В Республике Алтай сейчас особой популярностью пользуется всесезонный комплекс «Манжерок». В январе власти региона объявили о том, что число гостей, занимающихся горными лыжами и сноубордом, выросло на 40% в сравнении с показателями 2022 года.

Если же говорить о Белокурихе, то и там есть свои горнолыжные трассы, да и курорт в целом пользуется огромной популярностью. На новогодние праздники загрузка была 100%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтай станет горнолыжной столицей Сибири

Пока французские Альпы с января зеленеют без снега, а на склонах Сочи его тоже уже днем с огнем не сыщешь, на Алтае проводят соревнования по горнолыжному спорту: Кубок России и международный турнир – Кубок курорта «Манжерок» (подробнее)