Алтай станет горнолыжной столицей Сибири

Соревнования на Манжероке Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Пока французские Альпы с января зеленеют без снега, а на склонах Сочи его тоже уже днем с огнем не сыщешь, на Алтае проводят соревнования по горнолыжному спорту: Кубок России и международный турнир – Кубок курорта «Манжерок».

О том, как развивается данное направление и сколько уже горнолыжных комплексов работают в регионе, рассказал глава Республики Алтай Олег Хорохордин на встрече с участием президента Федерации горнолыжного спорта России Леонидом Мельниковым, президент федерации в республике Валерием Кокшаровым, его коллегой из Алтайского края Сергеем Кизиловым и другими.

Встреча в правительстве республики Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

– На старт вышли более 200 участников из разных регионов России. Среди них сильнейшие горнолыжники страны, участники Олимпийских игр и Универсиад, призеры этапов Кубка мира и Европы. В международном кубке участвуют представители зарубежных стран – Аргентины, Сербии, Белоруссии, Казахстана, – подчеркнул в своей приветственной речи во время соревнований Олег Хорохордин.

Он также обратился к участникам с пожеланием, чтобы для них эти соревнования запомнились еще также как и праздник дружбы, спорта, здоровья, оптимизма.

Данные соревнования, в частности, проходили на трассе «Катунь». Ее длина составляет два километра, а перепад высот 900 метров. Она полностью соответствует стандартам для проведения турниров такого уровня.

После завершения гонок чиновники от спорта встретились с руководством региона и обсудили, как они видят развитие горнолыжной инфраструктуры на Алтае и какие еще соревнования можно на них провести.

На сегодняшний день в республике открыты уже три комплекса: «Манжерок», «Телецкий», а также гора «Комсомольская» в Горно-Алтайске. Причем новые трассы на них запускаются по мере строительства. Направление и инфраструктура стремительно развиваются, причем как на любительском, так и на профессиональном уровне. Теперь в Горном Алтае могут кататься не только обычные люди, но и спортсмены могут проводить сборы или соревнования.

Глава региона также отметил, что Республика Алтай практически единственный субъект России, где заниматься горными лыжами можно прямо в центре города. Речь идет о комплексе на Комсомольской в Горно-Алтайске. Сейчас там даже есть подъемник, а в скором будущем, как уверены в правительстве, получится найти инвесторов, которые займутся обустройством обустройства спортивной инфраструктуры на горе Тугая, что находится напротив вышеуказанной трассы. На данный момент там уже есть парковка у подножия. А рядом есть стадион, где зимой заливают каток. Так что это уже одно из мест притяжения, а для местных жителей еще и в пешей доступности.

Участники соревнований Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

«Традиции горнолыжного спорта в республике очень сильны. У нас этому способствует сама природа и рельеф местности, а проведение таких соревнований, как этап Кубка России, международных соревнований в Манжероке, бесспорно, служит новым шагом в развитии горных лыж в Республике Алтай», – добавил Хорохордин.

Пользуясь случаем, глава республики поблагодарил президента Федерации горнолыжного спорта России за оказанное доверие в проведении этапа Кубка России. Его регион принял уже второй год подряд. В ответ Леонид Мельников заверил, что эти соревнования теперь регулярно будут проводить на Алтае, поскольку здесь есть и условия для этого и власти заинтересованы в развитии направления.

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