«Голливудских волков специально привезли на Алтай»: как снимался вышедший в прокат триллер «Бешенство»

«Бешенство» сняли на Алтае Фото: кадр из фильма

23 февраля в российский прокат вышел фильм «Бешенство», снятый на Алтае. Режиссер киноленты - Дмитрий Дьяченко, подаривший зрителям «Последнего богатыря» и «Чебурашку». На этот раз самый кассовый режиссер России снял триллер, от которого у зрителей стучат зубы от ужаса.

По сюжету суровый отец, которого играет актер Алексей Серебряков, решает радикально излечить сына-наркомана и привозит его сначала на кладбище, а потом в глухую тайгу. В это время в округе вспыхивает эпидемия бешенства, превращая волков в монстров, одержимых жаждой крови. Даже один укус этих бешеных хищников приводит к мучительной и страшной смерти. Зараженные звери становятся все свирепей, от воя людоедов кровь стынет в жилах. У актеров же во время съемок фильма стыла кровь от морозов, которые царили в январе 2021 года на Алтае.

Волки. Скриншот видео

- Первый день съемок проходил на кладбище Горно-Алтайска, - рассказал «Комсомолке» Александр Зотин, директор базы отдыха «Динамо» на Семинском перевале, организатор принимающей стороны. - Морозы были жутчайшие.

Актер Всеволод Володин, сыгравший сына-наркомана, с содроганием вспоминал, как схватил влажными руками железный крест и как потом отдирал ладони…

Отдельная история в этом фильме связана с волками. Невероятно, но факт, для съемок в алтайскую тайгу, где своих серых навалом, привезли группу голливудских волков из Европы. Эти хищники - уже настоящие звезды, снимались даже в «Игре престолов». На Алтае заграничные хвостатые актеры умудрились устроить побег. Видимо, почувствовав запах алтайских сородичей, погрызли ящики и ринулись в тайгу. Однако вскоре не привычные к суровым сибирским условиям волчки, замерзли, проголодались и все как один вернулись, привлеченные запахом сосисок.

- Так-то они дрессированные, во время съемок жили у нас на базе на Семинском перевале, - рассказывает Александр Зотин.

Специально для съемок «Бешенства» на перевале было сооружено «зимовье».

«Зимовье», построенное для съемок на Семинском Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Дом был построен за полтора месяца. Для этого приезжала бригада строителей и художников-постановщиков, - рассказывает Александр Зотин. – Для зимовья в лесхозе подбирали специально особое, фактурное дерево. Большую часть дублей снимали на Семинском перевале и в деревне Улус-Черга. Съемки были очень напряженные, и даже изматывающие, члены съемочной группы спали всего по три часа, а общепит наш, к примеру, работал круглосуточно.

На премьеру фильма сам Александр Зотин летал в Москву.

- Очень хорошее страшное кино получилось, кто не боится - идите, - советует Александр, который сегодня занят, в том числе и продажей «зимовья», срубленного для фильма.

На днях на «Авито» появилось объявление о том, что дом-декорация, в котором снимали кульминационные сцены, выставлен на продажу за 20 миллионов рублей.

- Дом покупатель должен будет забрать с Семинского, - пояснил Александр Зотин. По словам продавца эксклюзивного сруба «зимовье» уже сейчас популярно у туристов, приезжающих на Семинский перевал, его даже называют «Музей Кино».

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