«Контрастные цвета и прозрачная упаковка - прошлый век»: флорист о том, какие букеты сегодня в моде

В моде сейчас нежная гамма. Фото: салон «1001 роза»

Совсем скоро 8 марта. И, естественно, самый популярный подарок в этот день – цветы. О том, как какие цветы лучше дарить, «Комсомолке» рассказала старший флорист сети салонов «1001 роза» Юлия Иванова.

- Юлия, какие цветы сейчас наиболее популярны?

- Особой популярностью сейчас пользуются букеты в пастельных тонах. Монобукеты в одном цвете, подчеркнутые нежной упаковкой. Среди цветов хитом являются пионовидные розы. Как таковой моды на цветы не существует, все люди разные, любят разные сочетания. Например, полевые букеты никогда не выйдут из моды, потому что всегда есть те, кому они нравятся.

- А какие цветы точно не стоит дарить на 8 марта?

- На 8 марта не дарят цветы не по сезону. Например, амариллисы или пионы. Лучше всего дарить ирисы, тюльпаны, мимозу. Розы актуальны всегда, но лучше выбирать нежные оттенки. Всё-таки весна – это про нежность.

На 8 марта принято дарить тюльпаны. Фото: салон «1001 роза»

- Какой букет считается безвкусным?

- Безвкусный букет – тот, в котором нет идеи. Когда флорист собирает его из тех цветов, которые попались ему на глаза. Допустим, букет на 8 марта должен олицетворять весеннее настроение. Он должен быть нежным и легким. Также дурным тоном во флористике считается, когда цвета в букете не сочетаются между собой. Тут не обязательно быть флористом, чтобы увидеть дисгармонию в цвете. Контрастные букеты ушли в прошлое, например, раньше модно было смешивать желтый и фиолетовый цвета, сейчас такого уже нет. Но кому-то нравятся яркие цветы, и флористы учитывают пожелания клиентов, когда собирают букет.

Ну и, конечно же, прозрачная упаковка. Мы отчаянно боремся с желанием клиентов завернуть цветы в прозрачную пленку. Всегда предлагаем альтернативу – современную цветную упаковку. Цветы, какими бы красивыми они ни были, завернутые в прозрачную пленку с лентой становятся бюджетным вариантом. Задача упаковки подчеркнуть красоту цветка, а не удешевить букет. Флористы всегда объясняют, что прозрачная упаковка – это прошлый век. Клиенты, как правило, соглашаются.

- Как понять, что цветы несвежие?

- Несвежесть цветка выдает листва. Даже если бутон смотрится свежим, а листва при этом увядшая, то такой цветок будет стоять недолго. Что касается роз, то лучше их покупать с ветровым листком (первые, зеленые лепестки на бутоне – прим. авт.). Он должен быть с зелеными прожилками. Роза с ним долго не будет распускаться, и будет дольше стоять. Некоторые считают, что такой листок портит вид розы, но на самом деле так определяется свежесть. Конечно, если клиент просит убрать ветровые листики, то мы их убираем.

Сегодня актуальны монобукеты. Фото: салон «1001 роза»

- Как сильно дорожают цветы перед праздником?

- Обычно цены растут в среднем на 20%, но повышают цены не владельцы салонов в погоне за выручкой, а поставщики. Флористам тоже обидно, что цены становятся высокими, ведь мы хотим, чтобы каждый мог подарить близким радость, но работать в убыток никто не будет.

В любом случае не обязательно дарить букеты за 5-7 тысяч. Есть относительно недорогая кенийская роза, например. Она, кстати, очень долго не увядает.

- Какие существуют стереотипы о цветах?

- Самый распространенный - желтые цветы к разлуке. Наташа Королева спела, а мы теперь мучаемся. Флористы всегда объясняют, что желтый цвет – цвет солнца и тепла.

Ещё один – это стереотип о гвоздиках. Многие считают, что гвоздики траурные цветы. Но, во-первых, гвоздики бывают разные: сиреневые, розовые, зеленые, и смотрятся они очень эффектно, как в сборных букетах, так и сами по себе. В последнее время у нас их заказывают на свадьбу, и к тому же гвоздики очень долго не увядают. Красную гвоздику тоже можно искусно добавить в букет, и она не будет смотреться траурно.

Есть стереотип и про черную упаковку. Многие считают ее мрачной. На самом деле черный цвет смотрится очень стильно. Обычно мужчины дарят букеты в черной упаковке своим роковым женщинам.

Розовые розы только для девочек, а красные им не дарят, белые розы нельзя дарить женщинам в годах – все это тоже заблуждения. Женщины, девушки, девочки могут любить розы любого цвета и от возраста выбор цвета не зависит.

- Как сохранить букет подольше?

- Обязательно должна быть чистая, фильтрованная вода. Перед тем как поставить букет в воду, нужно сделать косой срез, чтобы влага лучше проникала в стебель. Все листья до уровня воды удалить, иначе они будут гнить в воде. Можно добавить в воду специальную подкормку с витаминами и дезинфицирующими средствами. Они продаются вор всех цветочных магазинах.

Вазу с цветами нельзя ставить возле отопительных приборов, а также оставлять ее на сквозняке. Также не ставьте букет рядом с фруктами, так как они выделяют этилен, что приводит к быстрому увяданию цветов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В России ценят большие букеты, в Германии - удобные: флорист о цветочных традициях

Барнаульский специалист в свой профессиональный праздник рассказала о тонкостях профессии (подробнее)