В России ценят большие букеты, в Германии - удобные: флорист о цветочных традициях

Лариса Пикуль уже 27 лет занимается флористикой. Её магазин цветов один из первых открылся в Барнауле – тогда в городе было всего 4-5 цветочных салонов. В день флориста, который праздновался накануне, Лариса Владимировна рассказала «Комсомолке» о профессии, которую смело можно назвать искусством.

Творчество через всю жизнь

Лариса призналась, что к цветам её тянуло еще с детства. Однако в то время такой профессии – флорист – еще даже не было.

- Я ребенок Советского Союза, а там было принято всем заниматься спортом и иметь хобби. Все были с этим согласны. Моим хобби были цветы. Сначала комнатные, которые я выращивала, коллекционировала, и потом красиво расставляла по цвету, форме. С этого и началось. Естественно, я искала единомышленников - тех людей и то место, где я могла бы этим заниматься не одна. Однажды на фонарном столбе я увидела объявление, что идет набор в кружок аранжировки цветов, и я с удовольствием вступила в их ряды. Нас было 12-15 человек. Мы объединились в клуб «Эдельвейс» и изучали флористику, - рассказывает Лариса Владимировна.

Профессия «флорист», несмотря на то, что зародилась давно, появилась лишь 12 лет назад. Во времена СССР и постсоветское время профессия звучала как аранжировщик цветов.

- Мы оформляли концерты Пугачевой. Сцена была усыпана цветами. И конкурсы мы различные устраивали, занимали почетные места, - добавила собеседница.

А потом произошел распад Союза: сокращение мест, ликвидация предприятий.

- Я закончила химический факультет в АГУ. И направление такое интересное - аналитическая химия. Это разноцветные пробирочки, волшебные превращения, смешивания. В общем, тоже творческая профессия. Я с удовольствием училась и потом работала. Советский союз распался, и я работала в лаборатории по анализу питьевой воды, а потом началась неразбериха. Лаборатория, которую мы с нуля создавали, закрылась. Государство сочло, что анализ воды никому не нужен. «Пейте, что хотите», - решили. Я немножко подобиделась на государство и решила не возвращаться в химию. И поехала учиться на свою вторую профессию, - пояснила она.

И уехала в Москву. После двухлетнего обучения она решила, что этого ей мало. Тогда Лариса Владимировна решила отправиться к «первоисточнику» - в Европу, где зародилась флористическая мода. В Германию.

- В Германии флористическое образование приравнено к высшему , и прежде чем поступить на флориста, ты обязан отработать подмастерьем у мастера два года. Без этого не примут в институт. Потом учишься пять лет и сдаешь очень серьезные экзамены, - рассказала Лариса.

Кстати, только в России флористику принято считать женской профессией. По словам собеседницы, в институте из числа всех преподавателей лишь одна была женщиной. Кроме того, в большинстве флористических конкурсов победителями становятся именно мужчины.

- Профессия настолько глубоко вошла в немецкий народ, что это становится семейным бизнесом. Дети с детства помогают в магазинах, становятся садовниками, знакомятся с ботаникой и творчеством. И, как правило, это мужчины, - добавила флорист.

Размеры букетов в Европе отличаются от тех, что изготавливают в России. Если у нас считается, что большой букет – признак щедрости и большего внимания, то в Германии, к примеру, стараются дарить удобный букет, который помещается в руках слабого пола или с легкостью ставится в вазу.

О чудесах

Сейчас модно оформлять вот такие цветочные композицииФото: Олег РУКАВИЦЫН

У флориста, как заметила Лариса Пикуль, не может быть любимых цветов. Профессионал чувствует цветы по-другому.

- Мы любим запахами, прикосновениями рук, взглядом. Я люблю форму, фактуру, цвет, и для меня любой цветок - это совершенство. И если есть чудеса на свете, то это рождение детей и цветы. Из маленького семечка вырастает такая красота. Я прихожу на работу и понимаю, что это источник моего вдохновения и настроения. И если у кого-то плохое настроение, то достаточно посмотреть на цветы. И здесь, и сейчас все будет хорошо, - подчеркнула Лариса Владимировна.

Быть флористом – понимать человека с полуслова. Как рассказала собеседница, иногда люди приходят и сами не знают, что хотят получить в конечном итоге.

- И это тоже искусство. Смотришь на человека, как он одет, как говорит, и понимаешь, что ему подойдет это, - отметила директор магазина.

В магазине Ларисы трудятся около 20 человек. С первого рабочего дня директор приучает подчиненных к моде и делится своими знаниями, полученными в Германии. В целом, букет делается за 20 минут. Цветы в магазин приходят из разных уголков мира: Израиль, Эквадор, Голландия, Кения, Колумбия.

А вот алтайские цветы в барнаульских магазинах не встретишь – производителей со времен распада СССР осталось не так много.

Разнообразие оттенков и видов растений поражает. Раньше, по словам Ларисы, продавали розы, гвоздики, каллы, хризантемы. Первые и последние – до сих пор держатся в топе самых продаваемых цветов. И напрасно гвоздики принято считать цветами «для похорон». Это очень красивые, долгостоящие в вазе цветы, радующие своими красками и запахом. Особенно хороша гвоздика перечная, которая дарит ее обладателям очень тонкий аромат.

- Селекция дошла до того, что на рынке есть гвоздики необыкновенных оттенков: фиолетовые, зеленые, лиловые, включающие в себя два цветовых оттенка, - добавляет флорист.

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