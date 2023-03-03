Фуру с генераторами, медом и телевизорами отправят в военные госпитали

На помощь госпиталям выделили 5 млн рублей. Фото: Сергей Кулыгин

По поручению депутата Госдумы Александра Прокопьева для раненых бойцов в зону СВО отправят фуру с лекарственными препаратами, постельными принадлежностями и даже с телевизорами.

Гуманитарка. Фото: Сергей Кулыгин

А главным грузом являются мощные генераторы для жизнеобеспечения госпиталей в боевых условиях. Их привезли в Бийск из разных городов. Энергии маленьких электростанций мощностью в 10 киловатт хватит, чтобы обеспечить мобильные госпитали освещением, энергией для электроприборов и медицинского оборудования.

Депутат Александр Прокопьев выделил 5 000 000 рублей на помощь для госпиталей и принял личное участие в формировании гуманитарного груза. Помимо генераторов в зону СВО оправятся сотни комплектов постельного белья, подушки, матрасы, одеяла. Все это в условиях полевого госпиталя становится расходным материалом. Потребность в них большая и постоянная.

- Самое сложное – организовать доставку гуманитарного груза до конкретного получателя. Поэтому мы начинаем подготовку, что называется, с конца. В этот раз решено помочь госпиталям - это 4 конкретные точки в зоне боевых действий. Весь груз сформирован, исходя из потребностей госпиталей, - говорит Александр Прокопьев.

Гуманитарка. Фото: Сергей Кулыгин

Помогают собирать и упаковывать груз для бойцов СВО ребята-волонтеры из Бийского педагогического колледжа. Кстати, студенты решили внести и свой посильный вклад:

- В посылках у нас маленькие презенты: письма, в них теплые пожелания и много сладостей, чтобы раненные быстрее поправлялись,- рассказал Никита Сидельников, студент Бийского колледжа.

Гуманитарка. Фото: Сергей Кулыгин

Также по поручению Александра Прокопьева в состав гуманитарного груза вошли 28 тысяч упаковок различных препаратов для укрепления иммунитета и лечения сезонных заболеваний.

Бийчане, узнав, что депутат отправляет гуманитарную помощь, не остались в стороне. Местные жители попросили захватить и их подарки. В частности, депутат бийской городской думы Олеся Тырышкина передела бойцам 200 килограммов алтайского мёда. Депутат гордумы Бийска Валерий Юрьев купил и передал для раненых телевизоры - в госпитале они точно будут востребованы. На днях груз отправится к раненым бойцам с горячим алтайским приветом и пожеланиями скорейшего выздоровления.

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