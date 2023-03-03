Разнообразно и дробно. Как питаться в Великий пост, чтобы мышцы не одрябли

С весной тренирующихся людей становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

27 февраля начался Великий пост, который сегодня соблюдают не только православные. Многие светские люди в этот период также стараются отказаться от животных продуктов, чтобы разгрузить организм. У тех, кто тренируется, а с приходом весны народа в спортзалах прибавляется, возникают вопросы, как не навредить мышцам, не превратить их в дряблые при таком режиме. На эти и другие вопросы читателей «КП» ответил Денис Капустин, президент федерации бодибилдинга Алтайского края.

- Самое главное правило и в пост, и не в пост, - питание должно быть разнообразным и дробным. - советует Денис Капустин. - Чтобы оно было дробным, нужно питаться каждые три часа, не пропуская завтрака. Потому что если мы будем питаться реже, чем четыре раза в день, то, во-первых, сложно не сорваться в переедание, во-вторых, так будут замедляться обменные процессы, человек будет набирать вес, чувствовать усталость, недовольство.

В практике тренера были примеры, когда к нему подходили люди с жалобами: «Ничего не ем практически, а не худею, только мышцы дрябнут!».

- Это не удивительно, - комментирует Денис. - Если у вас замедлен обмен веществ, то организм замедляет или прекращает синтез белка в скелетных мышцах. В худшем случае организм включает часто и мощно реакцию глюконеогенеза, и баланс между разрушением и ростом мышц смещается в сторону катаболизма (разрушения) мышц. К этому ведут нарушение режима сна и бодрствования, голодание или большие промежутки между приемами пищи (условное голодание), дефицитная (отрицательная) калорийность рациона, состояние перетренированности.

Полный отказ от животного белка подходит далеко не всем, считает президент федерации бодибилдинга. По его многолетним наблюдениям, люди с первой группой крови очень тяжело переносят пост:

- У них желание кушать мясо не блажь, а потребность организма, - говорит тренер. - Если люди с третьей группой крови, к примеру, спокойно могут пережить отсутствие животного белка, то здесь все сложнее. Тем, кто чувствуют себя плохо, я бы рекомендовал витамины. К примеру, креатин (не путать с креатинином - шлаком). Так соблюдающим пост будет легче тренироваться. И надо советоваться с врачом по препаратам железа. Важны и ненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в рыбе, семечках, оливках. При выборе добавок Омега-3 в аптеке постарайтесь выбирать качественные.

Многие во время поста добавляют в пищу растительные белки (орехи, фасоль, чечевицу, горох), здесь собеседник советует прислушиваться к организму, потому что эти продукты далеко не все комфортно переносят. Принимая соевые мясо, молоко, творог, сыр, где также есть белок, важно помнить, что в сое много фитоэстрогенов, и мужчинам здесь нужно быть осторожнее (Большинство фитоэстрогенов уменьшают влияние мужских половых гормонов).

К разработке меню, по словам эксперта, важно подходить индивидуально. К примеру, людям с первой группой крови важно включить больше белка в дневной рацион, чем людям с третьей группой крови.

Отдельно Денис Капустин прокомментировал тему интервального голодания, которая также интересует наших читателей. По словам опытного бодибилдера, такое голодание неплохо для людей с флегматичным складом характера.

- А вот холерикам это не подходит, - считает Денис. - Вряд ли они со своими обменными процессами здесь добьются положительных результатов. Как раз мышечная масса быстрей сделается дряблой.

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