Алтайские власти рассказали, как получить компенсацию за подорожавший уголь

Проблемы с углем наблюдались в прошлом году Фото: Олег УКЛАДОВ

Власти Алтайского края рассказали, кто и как может получить компенсацию за подорожавший уголь. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, с мая этого года твердое топливо для населения поднялось в цене на 21,4%. Повышение объясняют тем, что это позволит избежать дефицита угля.

Проблемы с углем наблюдались в прошлом году. Тогда в семи районах Алтайского края был дефицит топлива из-за существенного роста цен на мировом рынке. Чтобы поставщики не отказывались везти топливо в регион, пришлось увеличить его стоимость.

- Управлением края по госрегулированию цен и тарифов принято решение о повышении предельных максимальных цен на уголь на 21,4%. По итогам такого решения поставщики будут готовы обеспечить поставки угля для продажи населению, – подчеркнул министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв.

Накануне управление установило предельные индексы для каждого муниципалитета. Все жители края, у кого индекс будет превышен из-за роста цен, получат компенсацию. На эти цели в регионе выделен один млрд рублей по решению губернатора Виктора Томенко. Сейчас руководители районов и городов разрабатывают нормативную базу для предоставления компенсации.

- Вне зависимости от района или города правом на компенсацию могут воспользоваться все собственники жилых помещений, либо члены их семей, а также другие лица, зарегистрированные в жилом помещении и осуществляющие оплату услуг. Для этого жильцам необходимо будет предоставить платёжные документы о приобретении твёрдого топлива (при наличии печного отопления). Новые регулируемые цены на уголь действуют с 1 июня 2022 года, - говорится в сообщении.

Компенсация будет полагаться за уголь, купленный после 1 июня 2022 года, но населению необходимо дождаться вступления в силу муниципальных нормативов.

В минсоцзащиты Алтайского края добавили, что 400 тысяч человек из категории льготников имеют право на возмещение 50% оплаты жилищно-коммунальных услуг. К ним относятся инвалиды, ветераны труда, реабилитированные лица, труженики тыла и другие. Размер компенсаций и выплат для них вырастет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Новый уровень цен, с которым придется жить»: губернатор Алтайского края прокомментировал стоимость угля

Во время прямой линии Виктор Томенко ответил на вопросы, связанные с дефицитом топлива в регионе (подробнее)