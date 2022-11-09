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Общество9 ноября 2022 10:20

Алтайский эксперт рассказала об эффективной и быстрой помощи при ОРВИ

Температуру нужно сбивать не во всех случаях
Герман Архаров
В большинстве случаев у заболевшего ОРВИ поднимается температура

В большинстве случаев у заболевшего ОРВИ поднимается температура

Фото: Архив "КП"

Осенью многие часто болеют ОРВИ, но не все знают, как правильно помочь близким до приезда врача и сделать так, чтобы человек пошел на поправку как можно скорее. Полезными советами во время акции «Журналист меняет профессию» поделилась Ольга Янковская, преподаватель Барнаульского базового медицинского колледжа.

В большинстве случаев у заболевшего ОРВИ поднимается температура. Такое состояние называется лихорадкой. У нее есть три стадии, на первой повалится ощущение озноба, головные и мышечные боли.

– В этом случае не нужно сбивать температуру - чем она быстрее повышается, тем сильнее озноб. Первая помощь – согреть человека. Следует уложить его в постель, дать теплое питье. Это может чай с малинной или отвар липы, обладающий потогонным действием. Если заболевший не может согреться, то к рукам и ногам можно положить теплые грелки, – подчеркнула Ольга Петровна.

Когда температура станет еще выше, то человек начнет сбрасывать с себя одеяло, ему будет жарко.

– Щеки станут красными, в глазах появится лихорадочный блеск, а губы начнут сохнуть. Заболевший будет просить пить, нужно дать ему как можно больше жидкости, – объясняет преподаватель. – В этом случае питье должно быть прохладным. Подойдут морсы, отвары, компоты, соки. Главное, чтобы напитки были негазированными.

Одна из частых ошибок родственников заключается в том, что они заставляют кушать заболевших близких как можно больше. Делать этого не нужно, достаточно есть небольшими порциями 5-6 раз в день. Лучше всего выбирать жидкую и полужидкую пищу – супы и пюре. Конечно, ориентироваться нужно на желания близкого.

Во втором периоде лихорадки у человека могут возникнуть галлюцинации, чтобы помочь больному можно положить на лоб прохладный компресс.

– Жаропонижающие средства можно применять, если температура поднялась выше 38,5 градусов. Тогда они будут эффективно помогать пациенту, – отметила Ольга Янковская.

В третьем периоде лихорадки температура снижается, человек очень сильно потеет. Нужно менять мокрое постельное белье, следить за тем, чтобы человек был в сухой одежде. Также может упасть давление, важно держать его под контролем.

– Если артериальное давление снизилось до 90 и стремится ниже, то нужно срочно вызывать скорую помощь. Специалисты смогут спасти пациенту жизнь. Важно правильно оказать пациенту помощь для того, чтобы не упустить ухудшения его самочувствия, – резюмировала преподаватель.

Добавим, что журналисты проходят обучение в Барнаульском базовом медицинском колледже в рамках акции «Журналист меняет профессию» при поддержке Министерства здравоохранения Алтайского края.

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