В Алтайском крае школьница выпила дома пиво и умерла

Девушка выпила пиво, когда взрослых не было дома Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Топчиха Алтайского края 16-летняя девушка скончалась после выпивки. По факту ее смерти следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба регионального СК.

- По данным следствия, 17 ноября 2022 года несовершеннолетняя, находясь дома в отсутствие взрослых, употребила слабоалкогольный напиток, после чего ее состояние ухудшилось. Девочка была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение, где после проведенных реанимационных мероприятий констатирована ее смерть, - рассказала представитель регионального Следкома Ольга Чеснокова.

По данным «КП», девушке стало плохо после того, как она выпила пиво. В Следкоме обращают внимание на то, что семья девочки не стояла ранее на профилактических учетах. Условия проживания несовершеннолетней в семье сейчас проверяет прокуратура.

- Будет дана оценка работе органов системы профилактики. Проведение проверки продолжается. Также контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи со смертью ребенка, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

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