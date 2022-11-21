Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Бийске жертвой опасных катаний на «ватрушке» стал 16-летний подросток. Как сообщили в пресс-службах следкома и прокуратуры, парень катался на тюбинге, который был прицеплен к машине его друга.

Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи установили, что вечером 20 ноября бийчанин ехал по проезжей части в поселке Сорокино за рулем ВАЗ-21150. К автомобилю на буксировочный трос был прицеплен тюбинг, в нем ехал 16-летний знакомый водителя. По всей видимости, подросток рассчитывал на адреналин и незабываемые эмоции, но закончилось все трагично: во время движения подросток отпустил удерживающий трос, в итоге «ватрушка» вылетела на обочину и врезалась в припаркованный там автомобиль.

Следком возбудил уголовное дело по факту трагедии Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

- В результате происшествия подросток получил травмы, от которых скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи, - пояснили в СК.

По факту гибели юноши возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Кроме того, прокуратура проводит проверку. Ведомство устанавливает причины ЧП, условия проживания парня и то, как его воспитывали, а также оценит работу органов системы профилактики.

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