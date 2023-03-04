Власти рассказали, как улучшат работу общественного транспорта в Барнауле

Рассмотрели вопрос транспортной доступности поселков Березовка и Научный Городок Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Барнаула прошло заседание комиссии по организации пассажирских перевозок. Участники обсудили, как можно улучшить работу транспорта в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В краевой столице окончательно утвердили схемы движения автобусных маршрутов №29 и №77 до реабилитационного центра «Журавлики». С прошлого года транспорт ездил так в тестовом режиме.

- В связи с обращениями жителей и социальной значимостью реабилитационного центра действующие схемы утверждены на постоянной основе, - говорится в сообщении властей.

Также рассмотрели вопрос транспортной доступности поселков Березовка и Научный Городок. В настоящее время туда можно добраться только с пересадками. Специалисты предложили запустить новый маршрут №25д. Планируется, что он будет работать по объединенной схеме движения маршрутов №113 и №25 и обеспечит связь между поселками.

Эксперты обговорили и продление автобусного маршрута №10 до нового корпуса поликлиники №14 на Лазурной, 46. Сейчас обсуждают вопрос организации автобусной колонны на базе МУП «Горэлектротранс» и покупки автобусов большого класса. Решается, по какому маршруту могут ездить новые автобусы, один из возможных вариантов – маршрут №10. Новую схему движения могут принять после проработки этих вопросов.

Кроме того, в список общественно значимых добавили автобусный маршрут №40. Он связывает микрорайон с остановкой «Площадь Спартака», которая является крупным транспортным пересадочным узлом краевой столицы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

До 12 трамваев в год сможет выпускать завод в Барнауле

Этот вопрос обсудили на совещании (подробнее)