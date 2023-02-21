До 12 трамваев в год сможет выпускать завод в Барнауле

Уже решили вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих Фото: Олег УКЛАДОВ

При выходе на полную нагрузку предприятие по сборке трамваев в Барнауле сможет производить до 10-12 вагонов в год. Перспективы его создания обсудили на совещании, пишет пресс-служба правительства региона.

В Барнауле есть производственные площадки, уже решили вопрос с потенциальными поставщиками комплектующих для этого электротранспорта. При выходе на полную загрузку предприятие сможет производить 10-12 трамваев в год

В Алтайском крае работает создали рабочую группу, представители которой просчитали ежегодную потребность в обновлении электротранспорта. Также разработали дорожную карту, которая предусматривает выпуск пилотного экземпляра трамвая менее чем за год.

Ранее мы писали, что уже формируется перечень мер господдержки новому предприятию при его создании.