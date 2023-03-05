Готика, «нулевые» и огромные сумки: барнаульский дизайнер рассказала о трендах весны-2023

Формируя тренды новой весны, дизайнеры вдохновлялись «нулевыми» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Все новое – хорошо забытое старое, и весенние тренды 2023 года именно об этом. Мода циклична, и некоторым элементы стиля могут повторяться из сезона в сезон, но каким-то все же придется отправиться в бабушкин сундук. О том, что будут носить модницы весной 2023 года, рассказала Татьяна Ланге, дизайнер, стилист, основатель бренда креативной одежды и украшений LANGE.

Главные тренды

- Формируя тренды новой весны, дизайнеры вдохновлялись «нулевыми». Сегодня особой любовью пользуется низкая посадка, причем, как в юбках, так и в брюках, а также укороченный верх: кроп-топы, корсеты, - говорит дизайнер.

Из-за успеха сериала «Уэнсдей» в мир моды ворвалась готика и все, что с ней связано: черный цвет, много кружева, характерные аксессуары, серебро. Основными тканями в готическом стиле являются шелк, мятый бархат, кожа, винил и сетка. Готика притягательна своим особым мрачным шиком. Вплетать в образ готические элементы можно не только для костюмированных вечеринок, но и добавить их в повседневный гардероб.

Татьяна Ланге. Фото: Марина Лихошерстова

- Сохраняется тренд на оверсайз, маскулинность, объемные плечи - бомберы, косухи, брючные костюмы, - отмечает Татьяна. - Сюда же можно добавить многослойность, например можно надеть две рубахи, рубаха может выглядывать из-под одежды. При этом сдержанная классика и минимализм никуда не исчезли.

Стиль гранж не сдает своих позиций и в этом сезоне. Потертости, рваные края, пренебрежение аккуратностью – все это гранж. Одежда выглядит так, словно куплена в «секонд хенде». Что касается этой весны, то придутся кстати платья свободного кроя, в мелкий цветок.

- Если хочется больше романтичности, в образ гранж можно добавить кружево, - советует дизайнер.

Деним актуален с ног до головы. Буквально – верх и низ могут быть джинсовыми. И даже если речь идет о многослойности, то надев брюки, рубашку и тренч из денима - вы получите точное попадание в нынешний тренд. Цвет денима – голубой, либо с эффектом полинявшей ткани. Образ в одном цвете в целом характерен для этого сезона.

Этой весной будет очень много искусственного меха. Сумки, крупные наушники, пальто. Но речь идет не об имитации натурального меха, а о нарочито искусственном, из такого материала шьют мягкие игрушки.

Брюки, юбки, платья

Брюки «карго», свободного кроя с накладными карманами по-прежнему остаются хитом. Завоевав любовь однажды, они не сдают позиций и сегодня. Без них в гардеробе точно не обойтись.

- И без того объемные «карго» в этом сезоне становятся ещё шире, - обращает внимание Татьяна.

Тренды Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Что касается фасона юбки, то забудьте о середине. Либо ультрамини, практически как пояс, либо макси-длина в пол. Последние должны быть из плотной ткани, джинсовые, кожаные, из-под мини-юбок может выглядывать рубаха. Пальто и тренчи тоже будет макси-длины.

Что касается платьев, то, по словам дизайнера, этот предмет гардероба будет лаконичным:

- Для платьев в этом сезоне характерен необычный крой, разрезы, драпировки, в сочетании с минимализмом, а именно – один тон, ничего лишнего, длина в пол. Никуда не ушел и кейп - А-образный силуэт с прорезями для рук. Это тоже тренд и в верхней одежде и в элементах платья.

На пике находятся кожаные платья, платья без бретелей, ближе к лету будут актуальны прозрачные платья.

Ещё одним интересным выбором дизайнеров стал исторический крой - корсеты, каркасные платья, различные буфы на рукавах, воланы, банты. Можно сочетать винтаж с ультра трендовыми вещами.

- Главный аксессуар в этом случае – длинные перчатки. Они могут быть из любого материала и для любого случая. Очень популярны боди с рукавами-перчатками, - делится своими наблюдениями Татьяна.

Цвета, принты

Институт Pantone назвал главный цвет этого года – Viva magenta, или холодный красный. Интересно будут смотреться образы, в которых акцентная вещь будет этого цвета. Неважно, что это будет головной убор, обувь, сумка или шарф. Кстати, вещи розового цвета из гардероба можно не убирать, розовый до сих пор на пике популярности.

- Кислотные неоновые цвета из моды не вышли. Ярким может быть как весь образ, так и отдельные элементы на монохромном фоне. Выбирая между золотом и серебром, остановитесь на серебре. Цвет металлик подойдет и для аксессуаров. Если говорить об анималистичных принтах, то леопард и тигр уже порядком надоели, поэтому лидирует змеиная кожа, - говорит Татьяна. – Очень стильно будут смотреться вещи в клетку и узкую полоску.

Аксессуары

- На первом месте галстуки, пришедшие к нам из униформы элитной частной школы, или из стиля «преппи». Гольфы и акцентные колготки тоже не будут лишними.

Актуальны банты – ими могут украшать сумки и обувь. Также в моде объемные шарфы. При этом есть два варианта сочетаний с цветом пальто. Первый – практически цвет в цвет, второй – шарф может быть контрастным, например, в яркую клетку и обращать на себя внимание, - рассказывает дизайнер.

Фото: Марина Лихошерстова

Украшения в этом сезоне массивные, особенно выделяются цепи, их может быть много и разного размера, серьги ассиметричные. Украшения на шею: колье обвес в стиле Шанель, также крупные кулоны на длинной цепочке. Вернулись в моду и заколки.

Браслеты могут быть парными, и одинаковые и нет, их можно носить даже поверх рукавов. Интересно будет смотреться два ремня. Сумки будут большими, объемными. Декорируют одежду и аксессуары бахромой, ремнями, пайетками и перьями.

Обувь

- Если мы говорим об обуви, то, конечно же, на ум сразу приходит платформа. Она может быть плоской, или с очень высоким каблуком. Ретро-кеды подойдут ко многим образам, а лоферы поддержат стиль «преппи». Ну, и белые кроссовки. В сочетании с широкими джинсами или брюками – это хит.

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