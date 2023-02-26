Стройная фигура, интересный типаж: кто может стать королевой красоты

Конкурс «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле проходят кастинги участников на конкурс «Мисс и Мистер Барнаула-2023». О том, кто может претендовать на главную корону города, какими параметрам нужно обладать и как стать победителем, в студии радио «КП»-Барнаул» рассказала руководитель модельного агентства Татьяна Жилина. Также она поделилась секретами модельного бизнеса и рассказала, как можно заработать на своей внешности.

Ограничения - только по возрасту и весу

- Татьяна, этот конкурс традиционный, он проходит каждый год и всегда собирает большое количество зрителей. Кто может стать его участником? Важна ли модельная внешность?

- Многие заблуждаются, думая, что для участия нужно обязательно состоять в модельном агентстве и обладать модельными параметрами либо какими-то суперталантами. На самом деле, все гораздо проще. Любая девушка, любой парень из Алтайского края могут прийти на кастинг и претендовать на корону. Ограничения есть только по возрасту и весу. Возраст должен быть от 16 до 30 лет (включительно), а фигура – стройной. Для девушек plus size мы организуем другие проекты (а для других возрастов - другие конкурсы красоты, - прим. ред.). В идеале, у участников, должна быть стройная фигура и привлекательная внешность. А остальное они могут приобрести под нашим руководством, благодаря нашим занятиям и тренингами.

Татьяна Жилина Фото: Олег УКЛАДОВ

- Давайте поподробнее: человек прошел кастинг, что его ждет дальше?

- Сначала идет процесс подготовки: участники посещают у нас занятия по дефиле, хореографии, актерскому мастерству и даже по этикету. Также необходимо подготовить домашнее задание: творческий номер и речевую визитку (рассказ о себе). Важный момент – в творчестве нет ограничений. Не обязательно только петь и танцевать. Например, однажды у нас в конкурсе участвовала психолог, и она сделала аутотренинг со всем зрительным залом! Включили релаксирующую музыка, на экране появилось море, девушка попросила закрыть глаза и погрузиться в свои мысли. Также у нас рисовали картины, делали прически на моделях, танцевали на стеклах, с саблями… Чего только не было!

- Банки-то никто не заряжал, как Кашпировский?

- Вот такого еще не было (смеется, - прим.ред.)! Но, возможно, вы кому-то идею подкинете. Кстати, мы помогаем раскрыть таланты, о которых человек даже не знал. Такое было неоднократно. Например, одна участница начала заниматься восточными танцами, а другая - вокалом, хотя женщина даже не знала, что умеет петь.

- Еще в каждом конкурсе есть дефиле в различных шикарных нарядах…

- Да, мы будем представлять один из брендов Барнаула. Это будет показ, а участники перевоплотятся в моделей. Плюс к этому предстоит традиционное дефиле в роскошных вечерних платьях.

- Сколько же придется потратить на участие? А в случае победы придется раскошелиться еще и на всероссийский этап конкурса.

- Деньги понадобятся на вечернее платье (если нет подходящего), создание творческого номера (с чем мы будем помогать) и на организационный взнос. У нас была девушка, которая заказывала вечернее платье из Москвы за 70 тысяч рублей, покупала очень дорогие туфли к каждому дефиле, и в результате не победила. А получила корону девушка, которая надела простенькое платье, но выступила в нем красиво и уверенно. Жюри ведь больше смотрит на харизму и обаяние. Поэтому не обязательно покупать дорогие наряды. Мне кажется, в Барнауле можно уложиться в 30 тысяч и прекрасно подготовиться. На уровне России, наверное, будет та же сумма плюс билеты и проживание. Условно, это обойдется в тысяч 50.

- Участница готовится, вкладывается, переживает… И не побеждает. Что получат те, кому не достанется корона?

- У нас никто не останется без титула. Каждый получит персональное звание: «Мисс талант», «Мисс очарование, «Мисс грация» и так далее, а также подарки от спонсоров.

Строго 90-60-90

- Татьяна, вы в свое время сами прошли школу моделей. Насколько сложно раньше было стать моделью?

- Я попала в самое начало начал этого бизнеса в нашем городе. И было гораздо сложнее. Были строгие параметры: рост от 175 см, 90-60-90. И мне повезло. А вот моим подругам, которые тоже грезили о карьере модели, не хватило буквально сантиметра до нужного роста. Девчонки ревели из-за того, что их не брали.

- Да, это сейчас можно подкорректировать внешность, «подкачать» некоторые параметры, например, грудь. А раньше ведь никак…

- Да, раньше никак. Но я попадала под все эти параметры, чему была очень рада. Успешно проходила кастинги, обучение, работала в агентствах нашего края в основных составах, много снималась в рекламе, много было показов. И это всегда оплачивалось. Нам платили определенную зарплату, оплачивали каждый показ, каждую рекламу и так далее.

- А сейчас разве не так?

- Сейчас очень активно рекламируют одежду на сайтах, кофейни, рестораны и прочее. К нам обращаются, говорят, какая нужна модель, какой возраст, типаж. Мы предлагаем базу, и заказчик выбирает. Но сейчас стало сложнее, может быть, из-за кризиса. Компании часто предлагают поработать по бартеру: вместо денег, например, предлагают одежду, которую модели рекламируют.

Конкурс «Миссис Барнаул 2022» Фото: Олег УКЛАДОВ

- А как же тогда зарабатывать в модельном бизнесе, если это основная профессия?

- Мы не предлагаем делать это основной профессией. Это должно быть приятным хобби, которое позволяет чувствовать себя красивой, успешной, интересной личностью. Если же вы хотите зарабатывать на этом, то мы предлагаем обучиться модельному искусству и отправить портфолио в агентства Южной Кореи или Китая. Там очень развит это бизнес, там постоянно требуются модели, которых снимают для разных каталогов. То есть, если хочется стать профессионалом, то нужно уезжать из Барнаула и покорять другие горизонты. Но одному это делать опасно. Бывают же такие истории, что кто-то куда-то поехал и пропал...Поэтому лучше обращаться в профессиональное агентство, которое направляет портфолио проверенным партнерам. И в этом случае у вас должны быть хорошие внешние данные: стройная фигура, интересный типаж, симпатичное лицо. Плюс постоянная регулярная работа над собой.

- Какая внешность сейчас востребована на модельном рынке? Какие лица сейчас в моде?

- Это зависит от требований. Бывает, какой-то компании срочно нужна рыжая девушка с веснушками - этакая девушка-весна, кому-то нужна платиновая блондинка или брюнетка. Другим для рекламы спортивной одежды необходима модель со спортивной фигурой, еще одним требуется дама с более пышными формами. То есть требования у заказчиков разные. Типы и тенденции меняются, единственное, что неизменно – красота.

На фоне Эйфелевой башни

- А есть конкретные примеры девушек или парней из Барнаула, которые уехали и многого добились в модельном бизнесе?

- Конечно. Один из ярких примеров – Виктория Ягодка. Она занималась в нашей школе моделей с юного возраста, много участвовала в наших конкурсах, побеждала. После мы ее отправили в Москву на кастинг в одно из агентств, где она трудилась много лет, даже в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» работала. Также у нее большой опыт работы за границей. Сейчас она проживает в Париже. Удачно вышла замуж, родила ребенка, и до сих пор работает моделью и снимается в клипах зарубежных певцов. Про нас не забывает - часто скидывает фото и видео, как она завтракает или пьет кофе на фоне Эйфелевой башни.

- Ничего себе! А с парнями есть такие истории?

- Ну до Франции из парней пока никто не дошел, но многие удачно работают в Москве, снимаются в рекламе и даже фильмах. И причем неплохо зарабатывают, имеют возможность путешествовать по миру.

- В обществе существует мнение, что мир моды – это изнуряющие диеты, стресс, зависть, интриги, скандалы, расследования и так далее. Это так на самом деле?

- У нас в агентстве царит дружная атмосфера, никакой зависти нет, никакой конкуренции, только поддержка. На всероссийском уровне, может быт, зависть присутствует. Про стекла в туфлях слышала, но сама с этим не сталкивалась. Я встречала только позитив и добро. Может быть, мне просто везло. Что касается питания, то к изнурительным диетам никого не призываем, поддерживаем форму с помощью занятий растяжкой и танцами. Единственное, девочкам рекомендуем придерживаться правильного питания и здорового образа жизни.

- А на съемки в обнаженном виде есть табу?

- У нас есть. К нашим моделям могут быть всякого рода предложения, но съемки в стиле «ню» мы запрещаем. Если модель будет «засвечена» в неприглядном виде, мы прекратим с ней сотрудничество. Однако допускается реклама нижнего белья и купальников для моделей 18+.

- А что ждет победителей конкурса «Мисс и Мистер Барнаула 2023»?

- Их ждет продвижение на российском уровне. В сентябре они поедут на конкурс «Мисс Юга России 2023» и «Мистер России 2023» в Ростов-на-Дону.

Записаться на кастинг «Мисс и Мистер Барнаула 2023» можно по тел. 8-962 792-40-05.

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