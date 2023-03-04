Больше 100 спортсменов выступят на чемпионате Алтайского края по бодибилдингу

Турнир пройдет в ДК "Моторостроителей" Фото: предоставлено организаторами

В это воскресенье, 5 марта, в Барнауле состоится чемпионат Алтайского края по бодибилдингу. Организаторы ожидают участие более чем ста спортсменов со всей Сибири. О том, как они готовятся к турниру, в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказал главный судья соревнований, президент федерации бодибилдинга в Алтайском крае Денис Капустин.

Возраст не помеха

- Забегая вперед скажу, что уровень наших, алтайских, спортсменов будет очень высок. У нас есть несколько очень подающих надежд новичков, - говорит Капустин. – Есть еще одна интрига: будет спортсмен, который в российском бодибилдинге новичок, а вообще уже человек с опытом.

Сильнейших будут определять в категориях бодибилдинг, в том числе среди юниоров, фитнес-бикини, классический бодибилдинг, бодифитнес, атлетик, пляжный бодибилдинг, велнес-фитнес, спортсмены с ПОДА и т.д.

- Расскажу, чем, к примеру, отличается классический бодибилдинг от атлетического. Существуют весовые ограничения, то есть человек с ростом 175 см не может весить больше 79 кг, а большие бодибилдеры ни чем не ограничены. У него может быть рост 170 см и с весом 100 кг, - объясняет главный судья соревнований.

По мнению Дениса Капустина, начать заниматься бодибилдингом никогда не поздно. Это вообще глубокое заблуждение, что это достаточно молодой вид спорта. Да, возможно, у более старшего поколения мотивация не та или нет в себе уверенности, но опыт показывает, что данному направлению все возрасты покорны.

- На чемпионате будет новичок. Не знаю, во сколько он начал тренироваться, но сейчас выступать будет впервые, а ему за 40 лет, - говорит организатор турнира.

На вопрос о том, бодибилдинг – это вредно или полезно, президент федерации ответил:

- Все зависит от того, как к этому относиться. На моей памяти были случаи, когда очень молодые люди в результате перетренированности и того, что не следили за здоровьем, по итогу получали большие проблемы со здоровьем! У одного даже инфаркт случился. Нет, это не алтайский спортсмен, но такие случаи были. Это все произошло вследствие того, что они не должным образом относились к подготовке и не понимали подводных камней, которые могут навредить здоровью или даже отнять жизнь. А с другой стороны есть огромное число людей, которые прекрасно себя чувствуют благодаря занятиям именно бодибилдингом.

Главное – найти баланс

Капустин считает, что профессиональных спортсменов зачастую вообще не надо мотивировать. Их главная цель выйти на сцену и показать достойную форму, а не опозориться, поэтому многие порой идут на крайние меры, и их даже приходится где-то тормозить, а вот к любителям наоборот нужен другой подход.

- Нужно правильным образом сбалансировать тренировки, питание и восстановление, чтобы человеку настолько нравилось состояние своего здорового тела, состояние сильного тела, состояние красивого тела, чтобы он смотрел в зеркало и говорил: «Я ни на что это не хочу променять». Час или полтора в зале для этого вообще не плата и не жертва. Когда ты тренируешься, ты так кайфово себя чувствуешь! – говорит президент федерации.

При этом он уверен, что отдых нужен не только любителям, но и в большей степени профессионалам, поскольку именно перетренированность зачастую не дает развиваться, спортсмен не видит прогресса.

- Большинству моих спортсменов, даже высокого уровня вполне достаточно три тренировки в неделю, продолжительностью от часа до полутора, - говорит известный тренер.

Он убежден, что силовая тренировка гораздо эффективнее кардио, если рассматривать с точки зрения потери калорий. А кому-то тот же бег вообще противопоказан. Так что не стоит думать, что дорожка или велотренажер спасут вас от жировых складок.

- У силовой тренировки нет таких противопоказаний. Там любое нарушение здоровья является показанием. Вопрос в том, чтобы подобрать правильные веса, правильно дозировать нагрузку и выбрать правильную интенсивность и правильные упражнения, - уверен Капустин.

Так что занимайтесь с умом и в радость и не забывайте прислушиваться к рекомендациям тренера и ощущениям своего тела.

Напомним, чемпионат Алтайского края по бодибилдингу пройдет 5 марта в ДК «Моторостроителей» (ул.Малахова, 6). Начало в 17:00.

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