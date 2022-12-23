У каждого в холодильнике. Продукты, которые защищают от страшных «болячек»

Овощи и фрукты приносят огромную пользу
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В России с 19 по 25 декабря объявлена Неделя популяризации потребления овощей и фруктов. О пользе этих вкусных и полезных продуктов рассказала главврач алтайского Центра общественного здоровья и медпрофилактики, главный внештатный специалиста по медпрофилактике краевого Минздрава Татьяна Репкина.
«Овощи и фрукты приносят огромную пользу: в частности снижают риск онкозаболеваний, ожирения, диабета, обеспечивают здоровье сердца, улучшают иммунитет и состояние кишечника. Благодаря им человек долго остается молодым и жизнерадостным», - поясняет специалист.
По ее словам, об основной функции овощей и фруктов (а также ягод) можно судить по их цвету.
Красные
Помидоры, свекла, арбузы, гранат, яблоки, вишня, малина, клубника, клюква.
Эти овощи и фрукты сохраняют молодость и привлекательность. Дело в том, что в них содержатся флавоноиды, которые защищают от свободных радикалов, тем самым поддерживая красоту.
«Также красные плоды помогают снизить риск образования рака и снять воспаление мочевыводящих путей», - говорит Татьяна Репкина.
Желтые
Цветная капуста, бананы, яблоки, ананасы, абрикосы, дыни, кукуруза, персики.
Вкусные и полезные плоды желтого цвета богаты каротиноидами. Эти химические соединения хорошо укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Оранжевые
Морковка, облепиха, тыква, манго.
Фрукты и овощи солнечного цвета содержат бета-каротин (провитамин А). Доктор поясняет, что он является сильным антиоксидантом и тоже обладает противораковыми свойствами.
Сиреневые
Ежевика, голубика, черника, баклажаны, сливы, виноград.
Плоды красивого и благородного цвета, оказывается, замедляют старение, так как являются источниками антиоксидантов. А еще они обладают хорошим противомикробным действием.
Зеленые
Авокадо, яблоки, киви, капуста, огурцы, сельдерей, шпинат, горох, салат.
Эти продукты особенно подходят для тех, кто часто испытывает стресс. В них содержатся хлорофилл, кальций, калий, магний, которые укрепляют нервы, а еще улучшают пищеварение. Также они богаты витаминами А, В, С.
«Еще одно положительное качество фруктов и овощей - низкая калорийность. Поэтому они являются неотъемлемой частью диет и лечебного питания», - подытожила специалист.
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