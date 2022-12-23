У каждого в холодильнике. Продукты, которые защищают от страшных «болячек»

Овощи и фрукты приносят огромную пользу Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В России с 19 по 25 декабря объявлена Неделя популяризации потребления овощей и фруктов. О пользе этих вкусных и полезных продуктов рассказала главврач алтайского Центра общественного здоровья и медпрофилактики, главный внештатный специалиста по медпрофилактике краевого Минздрава Татьяна Репкина.

«Овощи и фрукты приносят огромную пользу: в частности снижают риск онкозаболеваний, ожирения, диабета, обеспечивают здоровье сердца, улучшают иммунитет и состояние кишечника. Благодаря им человек долго остается молодым и жизнерадостным», - поясняет специалист.

По ее словам, об основной функции овощей и фруктов (а также ягод) можно судить по их цвету.

Красные

Помидоры, свекла, арбузы, гранат, яблоки, вишня, малина, клубника, клюква.

Эти овощи и фрукты сохраняют молодость и привлекательность. Дело в том, что в них содержатся флавоноиды, которые защищают от свободных радикалов, тем самым поддерживая красоту.

«Также красные плоды помогают снизить риск образования рака и снять воспаление мочевыводящих путей», - говорит Татьяна Репкина.

Желтые

Цветная капуста, бананы, яблоки, ананасы, абрикосы, дыни, кукуруза, персики.

Вкусные и полезные плоды желтого цвета богаты каротиноидами. Эти химические соединения хорошо укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Оранжевые

Морковка, облепиха, тыква, манго.

Фрукты и овощи солнечного цвета содержат бета-каротин (провитамин А). Доктор поясняет, что он является сильным антиоксидантом и тоже обладает противораковыми свойствами.

Сиреневые

Ежевика, голубика, черника, баклажаны, сливы, виноград.

Плоды красивого и благородного цвета, оказывается, замедляют старение, так как являются источниками антиоксидантов. А еще они обладают хорошим противомикробным действием.

Зеленые

Авокадо, яблоки, киви, капуста, огурцы, сельдерей, шпинат, горох, салат.

Эти продукты особенно подходят для тех, кто часто испытывает стресс. В них содержатся хлорофилл, кальций, калий, магний, которые укрепляют нервы, а еще улучшают пищеварение. Также они богаты витаминами А, В, С.

«Еще одно положительное качество фруктов и овощей - низкая калорийность. Поэтому они являются неотъемлемой частью диет и лечебного питания», - подытожила специалист.

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