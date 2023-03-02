Почему крот и еж вышли погулять зимой в Барнауле и надо ли их спасать

Кроты не впадают в спячку и ведут активный образ жизни всю зиму. Фото: скриншот с паблика "Инцидент Барнаул"

В конце февраля Барнаул «ожил» - с потеплением на улицы повылезали совсем нетипичные для холодного времени года животные. 24 февраля горожане заметили на снегу крота. Об этом очевидцы рассказали в паблике «Инцидент Барнаул». А несколькими днями позже в поле зрения прохожий попал еж, который еще должен сладко спать до наступления настоящей весны. Что могло стать причиной внезапного появления животных на улицах города, рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры зоологии и физиологии института биологии и биотехнологии АлтГУ Елена Шапетько.

Биолог говорит, что кроты не впадают в спячку и ведут активный образ жизни всю зиму:

– Крот относится к отряду насекомоядные. Зимой кроты также находятся под землей, бегают по своим ходам и ищут беспозвоночных, которые сохраняют свою активность. Появление кротов на снегу зимой неоднократно замечалось и в России, и за рубежом, - отмечает Елена Шапетько.

По словам эксперта, спасать его большой необходимости нет. Однако немного подсобить подземному жителю все же не помешает – можно определить, откуда он вылез, и перенести его туда, чтобы животное могло благополучно вернуться в нору.

А вот в ситуации с ежом все не так благополучно. Колючий «горожанин» обреченно бродил по сугробам, когда его заметили прохожие. Животное приютили волонтеры общественной организации «Ноев ковчег» и передали ветеринарам. Неизвестно точно, сколько времени он провел на улице, но бедняга серьезно проголодался и был истощен.

По словам Елены Шапетько, есть два варианта, откуда зимой мог появиться еж. Первый — его выбросили на улицу бывшие хозяева, поняв, что это неудобный домашний питомец, так как ежи ведут ночной образ жизни и сильно шумят. Второй вариант — еж проснулся из-за потепления.

– Ежи, в отличие от кротов, впадают в спячку. Сон у ежа хороший, просыпаются они только когда сходит снег, в поисках пищи. Сейчас для ежа, который является по сути хищником, в природе пищи нет. Животное бы погибло, если бы ему не оказали помощь, - объяснила Елена Шапетько.

Если не приучать ежа к рукам, то весной он вполне благополучно может вернуться в дикую природу. Эти игольчатые зверьки любят смешанные ландшафты с кустарниками, в которых можно спрятаться. Поэтому наши лесополосы вполне подойдут.

Кормить ежей можно мясом, яйцом, также они с удовольствием полакомятся хлебом и овощами. А вот молоко давать нежелательно — оно может вызвать расстройство пищеварения.

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