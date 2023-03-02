Кричат и имитируют обморок: грумер рассказал, как животные нами манипулируют

Рабочее место Ангелины Штокало – это целый салон красоты для животных Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Не вертись, дай покажу, какой ты теперь красивый», - говорит барнаульский грумер, основатель телеграм-канала «жека собачкин» Ангелина Штокало своему маленькому клиенту на видео. Такие добрые видеоролики с животными никого не оставят равнодушным, поэтому под каждым постом на канале – сердечки, огоньки и самые милые реакции подписчиков! За день через ласковые руки Ангелины проходит немалое количество кошек и собак разных пород. И что только не творят пушистики во время процедур: кто-то наслаждается процессом, кто-то спит, кто-то безбожно кричит при виде одних лишь ножниц. И к каждому нужно найти свой подход! Обо всех тонкостях работы грумера Ангелина рассказала корреспонденту «Комсомолки».

Кто такой «жека собачкин»?

Ангелина безумно любит братьев наших меньших с самого детства, об этом знают все её знакомые. Поэтому когда девушка решила отучиться на грумера, вопросов ни у кого не возникло. Хотя один вопрос, пожалуй, был: грумер – это кто?

- Это специалист по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами животных. Я отучилась на него в августе прошлого года. На курсах дали базовые знания, тренироваться пришлось и на своей кошке: мыла её, стригла когти. А уже в сентябре я пришла работать в салон, где проходила обучение. Вскоре решила вести свой телеграм-канал. Название у меня уже давно было в голове: как-то друг прочитал название известного бренда одежды Jack Wolfskin как «Жека Собачкин». Мне понравилось, - отметила Ангелина.

На канале девушка размещает видео и фото своих подопечных. Большие и маленькие, свирепые и просто ангелочки, капризные и послушные – клиенты Ангелины абсолютно разные.

- Пород, с которыми мы работаем, очень много. Самыми частыми клиентами до сих пор остаются йорки, но все чаще приходят шпицы, мальтезе, мальтипу и бишон-фризе – это дорогие декоративные собаки. Много и крупных пород: от хаски до сенбернара, - добавила собеседница.

К Ангелине приводят абсолютно разных животных Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В будущем Ангелина планирует открыть свой салон, а пока ей приходится многому учиться и набираться опыта.

- Пока что я работаю помощником мастера, то есть берусь за простые стрижки, вычесываю собак и кошек, стригу когти, чищу ушки, оформляю лапки, а уже сложные стрижки делает мастер. Потому что, к примеру, стрижка мордочки должна быть с четкими ровными линиями, а это приходит лишь с опытом, - рассказала девушка.

Про джакузи и стразики

Рабочее место Ангелины – это целый салон красоты для животных. Чего только стоит «джакузи» - ванночка с бурлящей водой и озоном, в которой отмокает животное для улучшения состояния кожи и шерсти. Из других средств – специальные шампуни с подходящим уровнем pH, бальзамы, маски, пуходерки, гребни, компрессоры и фены. А для любителей гламура – специальные краски для животных и стразы.

Довольные клиенты Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Я не сторонник креативного груминга, но есть минимальные манипуляции, которые не навредят животному. Мы можем покрасить хвост специальным красителем, который смывается после второй-третьей помывки, или приклеить стразы на ушко на специальный безвредный для животных клей. Но делать какие-то слишком сложные стрижки или покраски – это мучение для питомца, так как ему приходится очень долго стоять, - подчеркнула специалист.

О моде

Со слов Ангелины, даже в кошачье-собачьем мире есть свои законы моды.

- К примеру, некоторые время назад была мода на очень короткую стрижку шпицев в стиле Бу – одной из самых обаятельных собачек в мире, похожей на миниатюрного медвежонка. Но это, как показал опыт, вредная стрижка для собак. У шпица двойной тип шерсти – подшерсток и остевая шерсть. Если стричь собаку слишком коротко, то нарушается сбалансированный рост шерсти, что может привести к колтунам, нарушению теплообмена или даже алопеции (облысению прим. ред.). Поэтому сейчас профессиональные грумеры отказывают в таких стрижках, не стремятся сделать «мишку», а делают либо «стандарт» – это стрижка по кончикам и шпиц выглядит как аккуратный пушистый помпон, либо «укороченный стандарт» – тогда собака получается похожей на булочку, - смеется Ангелина.

Также есть тенденция к практичности, раньше декоративным породам чаще оставляли больше длины шерсти, «юбочки», хвосты на голове. Сейчас всё чаще бывают стрижки «под одно», а кто-то меняет хвост на «шапочку» – так и животному удобно, и вид более опрятный.

Как правило, груминг это не просто стрижка, а ещё и целый предшествующий комплекс процедур – мытье, вычес, линька, стрижка когтей, чистка ушей. Без этого качественной стрижки не получится, поэтому цены начинаются от 1,5 тысяч и далее, в зависимости от размера, состояния шерсти, поведения собаки и сложности стрижки.

Главное - договориться с животным Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Хороший мальчик

Не зря говорят, что если хочешь завести лучшего друга – возьми собаку.

Они улавливают все наши интонации: понимают, когда люди злятся, а когда хвалят. Стоит только сказать «хороший мальчик» - хвост превращается в пропеллер. Но так песики ведут себя с хозяевами, а с чужими – все гораздо сложнее. И поэтому для грумера очень важно расположить к себе животное, «договориться» с ним.

- Хочется сделать все аккуратно и красиво, но животные непредсказуемы. Каждый раз – сюрприз. Бывает, что клиент не слушается. Даже если находится в ошейнике, даже если в наморднике, даже если держит хозяин. Это эмоционально и физически тяжело. В самых тяжелых случаях мы можем отказаться от проведения процедуры, - говорит грумер.

Также для грумера важно быть готовым к тому, что периодически его будут кусать и царапать. К примеру, Ангелина не так давно стала жертвой нападения агрессивной кошки: коготь так глубоко вошел под кожу на подбородке, что остался шрам.

По словам Ангелины, кошки злее собак Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Если выбирать между собакой и кошкой, то злее, конечно, кот. Особенно британец! А из собак самые злые – маленькие трясущиеся питомцы, - подчеркнула девушка.

Чтобы задобрить любимчика, некоторые хозяева передают вкусняшки. Но есть риск, что от еды животное перевозбудится, поэтому во время стрижки пушистика лучше не подкармливать, а вот после, в качестве награды – отличный способ наладить отношения. Главное, чтобы вкусняшки выдавались строго с разрешения хозяина и те, которые подходят животному.

- Мы в любом случае стараемся успокаивать животное. Если это щенок, то его нужно приучивать постепенно: стричь медленно, крайне аккуратно, феном сушить сначала издалека, чтобы не боялся. Если взрослое животное злится и крутится на столе, то можем и поворчать: так собака или кошка понимает, что человек недоволен, и успокаивается. Еще нужно понимать, что животные часто нами манипулируют: симулируют, что им больно, когда к ним даже еще не прикасались, кричат, имитируют обморок, лежат, как будто умерли. Но на самом деле им просто лень сидеть. Вестись на это нельзя, иначе в будущем питомец всегда так будет делать. Нужно постараться найти подход, быть уверенным и техничным в своих действиях, - подчеркнула Ангелина.

А этой кошечке, кажется, не понравилась ее новая стрижка Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вредные советы от грумера или как делать не нужно!

- Перед зимой обязательно начните отращивать питомцу шубу. За сезон у него образуются колтуны, а под ними появится всякая нечисть и образуется грибок. Это проще, чем стричь животное, как положено – раз в полтора-два месяца, и купить ему теплый пуховичок для уличных прогулок;

- Мойте собаку теми же средствами, какими пользуетесь сами. Ничего страшного в том, что у собаки и человека разные уровни pH. Неправильный шампунь нарушит баланс и испортит шерсть питомцу, но зато вы сэкономите!

- Оставляйте когти питомца длинными. Подумаешь, что у животного начнут болеть лапы и придется отдавать баснословные суммы за его лечение!?

- Приводите питомца на стрижку, когда он будет уже в возрасте. Заставьте страдать и животное, и грумера, которому придется успокаивать не привыкшее к таким манипуляциям животное, долго и болезненно вычесывать шерсть в ужасном состоянии!

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