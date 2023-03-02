Фото с места ДТП с рейсовым автобусом в Алтайском крае 2 марта 2023: два человека погибли, трое пострадали

Авария произошла ночью, когда на часах было 3.50 Фото: Прокуратура Алтайского края

Два человека погибли и три пострадали в ДТП с рейсовым автобусом 2 марта 2023 в Рубцовском районе Алтайского края. Фото с места жуткой аварии предоставила прокуратура региона. Рассказываем, что известно о происшествии на данный момент.

По данным МВД, авария произошла ночью, когда на часах было 3.50. Предварительно установлено, что водитель автобуса King Long, следовавшего по маршруту «Новосибирск-Семипалатинск», выехал на встречную полосу. На 267 километре федеральной трассы А-322 он столкнулся с грузовиком MAN с прицепом. Известно, что автобусом управлял мужчина 1975 года рождения, а за рулем большегруза сидел водитель 1968 года рождения.

По факту ДТП прокуратура региона организовала проверку Фото: Прокуратура Алтайского края

– В результате дорожно-транспортного происшествия два пассажира автобуса от полученных травм скончались. Водитель автобуса и два пассажира получили травмы различной степени тяжести, – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю

По факту ДТП прокуратура региона организовала проверку. На место происшествия выехал прокурор Рубцовского района Юрий Земских.

– В ходе проверки будут оценены вопросы соблюдения законодательства о транспортном обеспечении, безопасности перевозки пассажиров маршрутным транспортом, - рассказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

В соцсетях люди жалуются на сильный гололед на трассе, который мог стать одним из факторов, приведших к ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья с двумя детьми погибла в жуткой аварии на Алтае

Еще один пострадавший скончался в больнице (подробнее)