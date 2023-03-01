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Дом. Семья1 марта 2023 10:40

В Барнауле кошку приняли на должность руководителя направления работы со стрессом

Всемирный день кошек обернулся для бенгальской красавицы повышением по службе
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
Бенгальская кошка Уруми. Скриншот видео МейТан

Бенгальская кошка Уруми. Скриншот видео МейТан

1 марта бенгальская кошка Уруми, живущая в генеральном офисе компании МейТан в Барнауле, получила официальный статус сотрудника. Приказ о приеме на должность руководителя направления работы со стрессом подписала президент компании.

- Уруми живет в офисе уже четыре месяца, участвует в совещаниях и следит за тем, чтобы уровень тревожности сотрудников не превышал нормы,- сообщают сотрудники фирмы. - Официальный документ о трудоустройстве подтверждает, что она успешно прошла испытательный срок.

При этом у анти-стресс менеджера даже имеется свой кабинет с табличкой.

В официальной новости к этому поводу на сайте компании сообщается, что 1 марта закончился испытательный срок кандидата на должность руководителя Департамента по борьбе со стрессом.

«Уруми покорила наше сердце с первого дня! Остальные желающие получить эту должность получили отказ сразу же», - пишут в корпоративном чате.

- Нет, мы взяли ее не только из-за красивого окраса, хулиганского характера и милой мордочки! – подчеркивают авторы сообщения. - Этот сотрудник имеет огромное количество профессиональных навыков.

Среди достоинств усатого сотрудника отмечается в первую очередь трудолюбие.

- Как вы можете увидеть на фото в паспорте, трудится она день и ночь! Не покладая лапок! - восхищаются «пациенты» Уруми.

Следующим пунктом идут ораторские способности:

- Если Уруми начинает что-то вещать, слышат все: от кофейни до третьего этажа офиса,- рассказывают в компании.

Также среди плюсов нового руководителя есть и спортивные достижения: Уруми - мастер спорта по бегу на длинные дистанции с шариком от ёлки. Ну и, наконец, поклонники мурлыки отмечают навыки управленца мяуколки.

- Здесь у этого кандидата не было равных. Каждый день Уруми проверяет работу всех сотрудников компании: участвует на планерках, сверяет таблицы, ну и много чего другого, - поясняется в объявлении.

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