В Барнауле кошку приняли на должность руководителя направления работы со стрессом

Бенгальская кошка Уруми. Скриншот видео МейТан

1 марта бенгальская кошка Уруми, живущая в генеральном офисе компании МейТан в Барнауле, получила официальный статус сотрудника. Приказ о приеме на должность руководителя направления работы со стрессом подписала президент компании.

- Уруми живет в офисе уже четыре месяца, участвует в совещаниях и следит за тем, чтобы уровень тревожности сотрудников не превышал нормы,- сообщают сотрудники фирмы. - Официальный документ о трудоустройстве подтверждает, что она успешно прошла испытательный срок.

При этом у анти-стресс менеджера даже имеется свой кабинет с табличкой.

В официальной новости к этому поводу на сайте компании сообщается, что 1 марта закончился испытательный срок кандидата на должность руководителя Департамента по борьбе со стрессом.

«Уруми покорила наше сердце с первого дня! Остальные желающие получить эту должность получили отказ сразу же», - пишут в корпоративном чате.

- Нет, мы взяли ее не только из-за красивого окраса, хулиганского характера и милой мордочки! – подчеркивают авторы сообщения. - Этот сотрудник имеет огромное количество профессиональных навыков.

Среди достоинств усатого сотрудника отмечается в первую очередь трудолюбие.

- Как вы можете увидеть на фото в паспорте, трудится она день и ночь! Не покладая лапок! - восхищаются «пациенты» Уруми.

Следующим пунктом идут ораторские способности:

- Если Уруми начинает что-то вещать, слышат все: от кофейни до третьего этажа офиса,- рассказывают в компании.

Также среди плюсов нового руководителя есть и спортивные достижения: Уруми - мастер спорта по бегу на длинные дистанции с шариком от ёлки. Ну и, наконец, поклонники мурлыки отмечают навыки управленца мяуколки.

- Здесь у этого кандидата не было равных. Каждый день Уруми проверяет работу всех сотрудников компании: участвует на планерках, сверяет таблицы, ну и много чего другого, - поясняется в объявлении.

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