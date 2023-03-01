300 литров ухи, выставка голубей и бесплатные угощения: как на Алтае пройдет фестиваль зимней рыбалки «ЛедОк!»

По традиции «ЛедОк!» пройдет в селе Харитоново на берегу огромного озера Мостового Фото: Олег УКЛАДОВ

11 марта на берегу озера Мостовое в Завьяловском районе пройдет фестиваль зимней рыбалки «ЛедОк!». В чем уникальность этого мероприятия, какую программу готовят для гостей – в материале «КП».

Ароматная уха, народные забавы, командные соревнования, игры и конкурсы, призы и награды, широка ярмарка, сотни блюд из рыбы и многое другое обещают гостям фестиваля зимней рыбалки. По традиции «ЛедОк!» пройдет в селе Харитоново на берегу огромного озера Мостового – третьего по размеру среди пресных водоемов в Алтайском крае. В Алтайтурцентре отмечают, что на праздник приезжают не только жители края, но также гости из других регионов и даже ближнего зарубежья. Центральное событие фестиваля – соревнования по рыбной ловле на мормышку и блесну.

Рыбакам уж точно есть, чем поживиться на озере Мостовом. В водоеме водятся карп, судак, сорога, щука, также ловятся окунь, линь и карась. Но праздник будет интересен не только любителям поудить рыбу. Для гостей района открывается широкая красочная ярмарка, где можно купить натуральные деревенские продукты и местные сувениры.

Организаторы обещают, что на фестивале будет не только весело, но и вкусно. На живом огне сельчане каждый год готовят до 300 литров ухи по 12 разным рецептам. Угощают даром.

Впервые на празднике пройдет выставка голубей. Также в программе – выставка охотничьих собак, гонки на снегоходах, парад сел, показательные выступления парапланеристов, будет организована детская игровая площадка.

Подробнее с информацией о том, как проехать на место проведения фестиваля и как принять участие в конкурсе по рыбной ловле и гонки на снегоходах, можно ознакомиться на сайте культурного центра Завьяловского района.

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