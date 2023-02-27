«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Новотырышкино на «Сибирском подворье» с размахом отметили один из самых ярких народных праздников – Масленицу. Гости съели горы блинов, выпили тонны чая, поучаствовали в народных забавах, попели и поводили хороводы, проводив тем самым надоевшую зиму.

Что продавали и чем угощали

На празднике бесплатно раздавали блинчики и каши – пшенную с изюмом и гречневую. Не разогретые в микроволновке, а свежие, с пылу с жару. Народ выстраивался за горячим угощением в огромные очереди, поэтому хватило далеко не всем желающим. Также бесплатно можно было отведать чай из самого большого и самого путешествующего самовара России. Его привезли из Музея народного быта города Ирбита Свердловской области.

- Ирбит раньше был мотоциклетной столицей Урала, поэтому самый наш большой самовар сделали на мотоциклетном заводе из нержавеющей стали, из которой раньше делали мотоциклы. Он на 415 литров, из него можно напоить чаем две тысячи человек! – рассказали сотрудники музея.

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Напиток заваривали на ароматных уральских травах – таволге и мяте. Не удивительно, что он стал победителем народного голосования за самый вкусный чай.

Тут же в палатках продавали шашлык, чебуреки, медовуху, мед с орешками, травы, пряники… А народные умельцы зазывали покупать оригинальные сувениры и украшения из камней.

- Вот, посмотрите, какая у нас мандала - чакры открывает! – нахваливали свой товар продавцы, смешивая русские языческие и буддийские традиции.

Зрелище на ипподроме

Открытие фестиваля традиционно состоялось на ипподроме – гостей приветствовали творческие коллективы в народных костюмах. Все действо было похоже на русскую народную сказку или былину – тут и три богатыря, и барыни, и Иванушки, и Емели, и бравые дружинники…

Так, Сергей Меркулов, председатель оргкомитета фестиваля, выехал в образе богатыря верхом на коне:

- С Масленицей сибирской всех! Рады вас приветствовать на нашем празднике! Берегите Россию в себе, берегите себя и своих близких, берегите наше Отечество. Гуляйте, веселитесь, сохраняйте наши традиции! – сказал Сергей Меркулов.

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Дальше гостей ждал традиционный конноспортивный праздник. В одном из заездов разыграли приз Национальной ассоциации заводчиков и владельцев лошадей орловской рысистой породы. Его обладателем стал представитель Алтайского края – наездник Виктор Перфильев на скакуне Добрыня. Приз губернатора Алтайского края выиграл также алтайский спортсмен – наездник Дмитрий Свиридов на Промахе.

А вот забеги русских псовых борзых в этот раз не удались. Собаки вели себя забавно – останавливались на полпути, отвлекались, разворачивались и убегали обратно, чем насмешили публику на трибунах.

Конкурсы и рекорды

Самым зрелищным состязанием фестиваля стал масленичный столб. 25 февраля был установлен новый рекорд по скоростному столболазанию. Житель села Троицкое Сергей Полковников поднялся на его вершину за 36 секунд (!), побив предыдущий рекорд на одну секунду. Свой личный рекорд улучшил житель Бийска Александр Бледных – в этом году он забрался на столб в 11-й раз и снова снял с него приз.

В конкурсе креативных саней «Как по маслу» победила команда «Великое село» из Барнаула

В конкурсе креативных саней «Как по маслу» победила команда «Великое село» из Барнаула – их сани-«грузовик» проехали с горы дальше всех (80 метров). Второе место досталось команде Elli из Барнаула, которая скатились на «паровозе», а третье – команде театральной мастерской Homo artisticus Алтайского госуниверситета и их креативной повозке «рыба-кит».

- Эх, жалко, что большая часть саней во время спуска развалилась, - переживали болельщики.

Особый интерес у зрителей вызвал конкурс чучел. На их суд представили настоящих красавиц - таких сжечь рука не поднимется. По итогам народного голосования лучшей признали работу Елены Матвейчук из Горняка. Ее работа была выполнена в этно-стиле, а вместо головы у чучела был круг, символизирующий солнце.

Первое слева чучело признали самым красивым Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, ни одно из представленных на конкурсе чучел в огне не пострадало - на костре сожгли другие куклы. Вокруг завораживающего пламени гости пели и водили хороводы, прощаясь с зимой и встречая новую весну.

Кстати

На фестивале также подводили итого конкурса исследовательских работ школьников «Моя родословная» сразу за два года. Были представлены работы из Барнаула, Заринска, Алейска, Шелаболихи, Новосибирска. Лучшим было признано исследование Никиты Бакурова, учащегося Барнаульского базового медицинского колледжа. Вместе с ним было отмечено десять авторов, а всего жюри изучило и оценило 54 работы.

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сани «рыба-кит» мастерской Homo artisticus Алтайского госуниверситета Фото: Олег УКЛАДОВ

Сани-«паровоз» команды Elli из Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

«Сибирская Масленица» на Алтае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

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