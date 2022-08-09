Сотрудница барнаульского секс-шопа рассказала, как задержала грабителя-извращенца

Инцидент произошел в магазине "Эрос" на улице Максима Горького Фото: Татьяна Гейнрих

Стали известны подробности нападения на секс-шоп «Эрос» в Барнауле. Как рассказала сотрудница магазина «АиФ-Алтай», ей самостоятельно удалось задержать грабителя до приезда полиции.

По словам женщины, мужчина на вид 45 лет зашел в магазин и потребовал деньги из кассы. Продавец ничего ему не отдала. Вместо этого нажала тревожную кнопку и выбежала на улицу, закрыв грабителя изнутри на ключ.

–Ему были интересны не деньги, а вот это вот все (сказала сотрудница, указывая на интим-товары). Он хотел тут же пользоваться этим всем. Разбросал нижнее белье, брал диски с фильмами, – рассказала работница интим-магазина.

Вскоре приехала полиция и грабителя задержали. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому подтвердили факт нападения. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и выясняют обстоятельства произошедшего.