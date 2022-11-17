Запланировано множество спортивных и развлекательных мероприятий на разных площадках Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль «Алтайская зимовка» традиционно открывает зимний туристический сезон в регионе. В этом году праздник пройдет с 26 ноября по 4 декабря. В программе - множество спортивных и развлекательных мероприятий на разных площадках. Подробности в нашем материале.

Спортивно и активно!

Торжественное открытие «Алтайской зимовки» пройдет уже в субботу, 26 ноября, в Заринском районе. На территории горнолыжного комплекса «BERLOGA» состоится первенство Алтайского края по лыжным гонкам. Время проведения: с 11:00 до 16:00.

В Барнауле 3 декабря на горнолыжном комплексе «Авальман» (ул. Абаканская, 3г) с 10:00 до 13:00 можно будет посмотреть первенство среди юношей и девушек по горным лыжам, а с 11:00 до 14:00 - по сноуборду. Бесплатные мастер-классы проведут титулованные спортсмены и профессиональные инструкторы.

В Топчихинском районе в селе Луговое в это время запланировано не менее зрелищное туристическое мероприятие - гонки мотолыжных экипажей. Начало в 11:30. В селе Алтайское на Лыжно-биатлонный комплекс «АлтайSKIй» в 12:00 будут проходить краевые соревнования по лыжным гонкам.

Для детей и взрослых

Детей и взрослых приглашают 3 декабря на анимационную программу, которую проведут в Алтайской резиденции Деда Мороза. Она находится в Белокурихе по улице Славского, 17. С 10:00 до 19:00 запланированы бесплатные мастер-классы по созданию елочных украшений «Лебеди из фоамирана» и празднование дня рождения сказочного волшебника.

В краевой столице в этот день с 12:00 до 16:00 в парке «Изумрудный» (проспект Комсомольский, 128) будут работать анимационные и фотозоны, ремесленные ряды. Также можно будет поучаствовать в мастер-классах и дегустациях.

Посмотреть на лебедей

Жителей и гостей Алтайского края приглашают полюбоваться прекрасными белоснежными лебедями-кликунами. В выходные дни, 3 и 4 декабря, с 10:00 до 17:00 можно сходить на экскурсию в государственный природный комплексный заказник «Лебединый» в селе Урожайное Советского района. Отметим, что лебеди прилетают на озеро каждый в год в ноябре.

Совет КП

Выбирайте теплую и комфортную одежду. Обязательно берите с собой шапку и шарф, рукавички, теплые носки.

Возьмите наличные. Они понадобятся, чтобы купить сувениры, перекусить в кафе.

Зарядите телефон, чтобы всегда быть на связи, а также сделать фотографии на память.

Карта зимних путешествий

На сайте «Алтайской зимовки» в ближайшее время появятся удобные карты зимних путешествий по краю. На одной разместят популярные локации, которые украсят видеороликами «Зима в твоих руках». Другая карта будет гастрономическая. На ней покажут алтайские кафе и рестораны, а также их меню с самыми вкусными угощениями.

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