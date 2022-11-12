"Алтайская зимовка" пройдет с 26 ноября по 4 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль открытия зимнего туристического сезона «Алтайская зимовка» в этом году пройдет в формате многодневного фестиваля – с 26 ноября по 4 декабря.

Праздник будет включать в себя спортивную, гастрономическую и развлекательную программу.

– 26 ноября - торжественное открытие зимнего сезона в Заринском районе (горнолыжный комплекс Berloga). 3 декабря - гонки мотолыжных экипажей в Тальменском районе, - рассказывают сотрудники Visit Altai.

В этот же день состоятся лыжные гонки в Алтайском районе. А в Барнауле на «Авальмане» – соревнования детей-сноубордистов и горнолыжников.

Кроме того, 3 декабря в резиденции Деда Мороза в Белокурихе проведут мастер-классы по созданию елочных украшений. А в барнаульском парке «Изумрудный» - чаепитие на свежем воздухе.