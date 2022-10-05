В Барнауле SHAMAN спел на улице вместе с поклонниками

SHAMAN. Скриншот видео с YouTube

4 октября в Барнауле с сольным концертом выступил популярный исполнитель SHAMAN, а после выступления музыкант вышел к поклонникам, ожидающим его у местного ДК.

Концерт с оглушительным успехом состоялся в ДК «Моторостроителей» и прошел он в теплой дружественной обстановке. В отличие от других артистов SHAMAN, он же Ярослав Дронов, разрешил своим поклонникам вставать во время концерта и свободно передвигаться, чему последние были очень рады. Да и сам музыкант то и дело спускался в зал и передавал зрителям микрофон, чтобы те тоже с ним спели, а после, в качестве сувенира, оставлял им свои фотографии с автографом.

- Он ходил по залу, со многими пел и не боялся, что на него набросятся, - рассказывает организатор концерта в Барнауле. – Очень клевый артист.

И опять же, в отличие от других исполнителей и групп он не стал после концерта сбегать под покровом ночи, хотя автомобиль ему подогнали к служебному входу. Услышав, что за дверьми его ждут поклонники, SHAMAN дал сигнал своим музыкантам первыми выйти н улицу и начать играть, а после вышел сам и на «бис» исполнил свой хит «Я русский». Без какой-либо звездности и пафоса. Зритель тоже не него не бросался, охране даже не пришлось никого отгонять. Совсем молодые девушки и дамы в возрасте как завороженные снимали артиста на телефон и хором подпевали ему.

- Он артист с большой буквы. Не боится выйти и спеть со зрителями и поклонниками, - говорит Игорь Лаптев, представитель концертно-театрального агентства «Лига Арт».

Гастрольный тур SHAMANа по Сибири продолжается. Уже завтра он выступит в Омске.

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