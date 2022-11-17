Конкурсы красоты: как стать участницей, сколько это стоит, и что нужно будет делать

Руководитель модельного агентства Татьяна Жилина. Фото: Тимур Фатыхов, предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

До конца года в Барнауле пройдет сразу несколько конкурсов красоты. Так, в конце ноября состоится финал «Королева красоты Сибири 2022» и «Мистер Сибири 2022». В декабре будет выбрана «Миссис Барнаул-2022», а также состоится кастинг на детский конкурс «Принц и Принцесса Алтая 2022», финал которого пройдет в январе 2023 года.

О том, кто может стать участником конкурсов красоты и что для этого нужно, во время эфира на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (106.8 FM) рассказала организатор мероприятий, руководитель модельного агентства Татьяна Жилина.

Фото: Тимур Фатыхов, предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

- Татьяна, у меня вопрос - мне 40 лет, я женщина приятной наружности, привлекательной окружности, рост 158, вес 60 кг. Скажите, в моем возрасте есть шансы воплотить детскую мечту и получить корону Королевы красоты? - сразу закидываю удочки руководителю модельного агентства.

- Конечно! В мире индустрии красоты и шоу-бизнеса в последнее время снимаются жесткие ограничения для участниц конкурсов красоты, благодаря чему шанс есть практически у каждой. Нужно просто набраться смелости и использовать его! – говорит Татьяна.

Ну а для тех, кто заинтересовался, рассказываем все подробности участия.

Возраст

Татьяна Жилина: В категории «Миссис» возрастных рамок сейчас уже нет. У нашего модельного агентства есть шикарный пример, когда 73-летняя женщина стала «Grand Missis Barnaul». Она была настоящей жемчужиной подиума - рассказывала стихи, танцевала, дефилировала. Это просто уникальная женщина, которая в свои 73 года восхищала формами и харизмой. Кстати, она пообещала нам, что в 75 лет снова выйдет на сцену.

Фото: Тимур Фатыхов, предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Рост

Татьяна Жилина: Когда я сама начинала модельную карьеру, к росту были очень жесткие требования - не менее 175 см. Мои подруги, которым не хватало всего сантиметра-двух, плакали, висели на турниках, чтобы вытянуться, но, увы… Очень хорошо, что сейчас подобных рамок уже нет, и любая среднестатистическая женщина может прийти и блеснуть на сцене.

Вес

Татьяна Жилина: А вот данный параметр в конкурсе красоты, конечно, по-прежнему актуален. Приветствуются стройные женщины, спортивного телосложения. По размеру – это чаще всего 44-ый, однако и с 46-ым тоже берем. Хотя сейчас в России набирают популярность и конкурсы для категории именно Size plus. Думаю, мы в Барнауле вскоре тоже организует конкурс красоты для этой категории.

Фото: Тимур Фатыхов, предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Внешность

Татьяна Жилина: Внешность, конечно, важна, ведь это же конкурс красоты! Однако в отличие от моделинга, где сейчас идет тренд на «бэби фейс», в конкурсах принимают участие женщины совершенно разных типажей. Главное, как вы сказали в начале эфира, иметь приятную наружность!

Талант

В любом конкурсе красоты есть творческий конкурс, во время которого участники и участницы демонстрируют свои таланты.

Татьяна Жилина: Поют, танцуют, демонстрируют сценки, устраивают показательные спортивные выступления, кулинарные шоу – одним словом, кто на что горазд! Иногда женщины думают, что у них нет никаких талантов, но мы обязательно находим! Однажды среди участниц была психолог, у которой возникли проблемы с творческим номером – помогли сделать ей для финального выступления массовую релакс-медитацию. Зрители и жюри воспринял это на ура!

Что нужно показать на конкурсе

Татьяна Жилина: - Все конкурсы красоты проходят примерно по одной и той же схеме. Первое испытание – это визитка участницы, во время которой она должна рассказать о себе. Второе – дефиле, демонстрация одежды от бутиков Барнаула. Третье – творческий конкурс, во время которого необходимо продемонстрировать свои таланты. Четвертый – интеллектуальное испытание. Всем участницам мы оказывает поддержку – в процессе подготовки проходят мастер-классы по актерскому мастерству, уроки дефиле, фото позирования, проводятся беседы с психологом и диетологом.

Фото: Тимур Фатыхов, предоставлено модельным агентством Татьяны Жилиной

Цена участия

Татьяна Жилина: - Многие говорят, что на конкурс красоты уходят сотни тысяч. Но это уже, как говорится, капризы самой участницы. Согласитесь, можно купить платье за 50 тысяч рублей, а можно за 5 тысяч или даже за 2 тысячи. А можно вообще самой сшить. У нас есть примеры, когда участницы в более скромном наряде становились победительницами. Так что дорогое платье – вовсе не панацея. Результат будет зависеть от степени подготовки. Что касается затрат, есть обязательный взнос – в Барнауле он в среднем 10 тысяч рублей. В эту сумму входит подготовка участниц, мастер-классы, макияж, прическа, фотосессия. Остальные растраты – туфли, платье, украшения и т.д. – это все на усмотрение самих женщин. Если конкурс общероссийского уровня, то, соответственно, прибавляются расходы на проезд, гостиницу – в среднем затраты выливаются в 100 тысяч рублей.

Какие конкурсы красоты проводятся в Барнауле

Татьяна Жилина: - Ближайшие конкурсы – это «Королева красоты Сибири 2022» и «Мистер Сибири 2022». Финал состоится 26 ноября. Набор участников уже завершен, сейчас идет активная подготовка. Но вы можете прийти и посмотреть, как все это проходит. Кстати, не раз бывало, что сначала женщины и мужчины приходили именно в качестве гостей на конкурс, а потом загорались и сами становились участниками.

А вот на конкурс «Миссис Барнаул 2022» в настоящее время еще идет набор участниц, поэтому можно попробовать заявиться. Финал состоится 16 декабря. Так что если у вас есть желание осуществить свою детскую мечту и получить корону королевы красоты – срочно приходите на кастинг. Чем черт не шутит….

Как попасть на кастинг

Татьяна Жилина: - Для этого необходимо обратиться к нам в агентство (тел. 8-962 792-40-05), мы пригласим на кастинги по его результатам (дефиле, фотопозирование) жюри «зачисляет» участнику на конкурс, либо нет. Как показывает практика, на данный конкурс заявляются 50-80 женщин, в финал проходят 10-15.

Что получает победительница конкурса красоты

Татьяна Жилина:- Победительница получает титул «Миссис Барнаула», корону со стразами Сваровски, путевку в Горный Алтай. Но самое главное - возможность представлять наш города на общероссийском конкурсе красоты, который традиционно проходит в Ростове-на-Дону. Также по итогам конкурса определяется вице-мисс. Да и вообще без награды не уходит никто! Жюри выбирает «Мисс очарование», «Мисс талант», «Мисс грацию», «Мисс творчество» и т.д. Согласитесь, приятно идти по жизни с такими титулами. Кстати, спонсоры конкурса, в числе которых ювелирные салоны, бутики, салоны красоты и т.д. также дарят участницам свои подарки!

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