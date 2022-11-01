Эффектная брюнетка побывала на радио «Комсомольская правда» - Барнаул» Фото: Олег УКЛАДОВ

38-летняя мама двух детей из Барнаула Крестина Ищенко одержала победу сразу в двух конкурсах красоты - «Миссис Сибирь 2022» и «Миссис Россия International 2022». И теперь готовится к конкурсу «Миссис Вселенная»! Эффектная брюнетка побывала на радио «Комсомольская правда» - Барнаул» (106.8 FM) и рассказала, как поменялась ее жизнь после того, как она получила корону.

Встретила любовь

- Однозначно моя жизнь изменилась в лучшую сторону! Это невероятный позитив, это прилив энергии! – делится женщина. - Именно конкурс «Миссис Сибири» раскрыл во мне какую-то волшебную нотку женственности и притянул в мою жизнь счастливые отношения!

Крестина - индивидуальный предприниматель, руководитель ювелирного салона. После тяжелого развода все свое время уделяла развитию бизнеса и двум деткам: дочке и сыну. А в 2022 году в ее жизни начали происходить удивительные вещи. Стройную красавицу с длинными волосами заметили в соцсетях и пригласили поучаствовать в конкурсе красоты, благодаря чему она обрела любовь:

- Это удивительная история. Я никогда не занималась вокалом, и в рамках подготовки к «Миссис Сибирь» решила начать петь. Записалась в школу, и на одном из отчетных концертов оказалась рядом со своей будущей половинкой – сидели вместе за одним столом. С того момента мы фактически не расстаемся! Свадьбы еще не было, но она состоится.

Не хватало уверенности

Крестину не в первый раз приглашают поучаствовать в конкурсах. Однако «созрела» она только в 38 лет. В голове будто «щелкнуло» - а когда, если не сейчас?

- В 20 лет я пришла на кастинг, посмотрела на роскошных девушек в великолепных нарядах, увидела софиты и решила, что еще не время. Просто в тот момент не хватило уверенности, хотя моя фигура, например, была лучше, чем сейчас. Шло время. Рождались дети, достигались какие-то успехи, но мысль о конкурсе меня не покидала. И в 38 лет, в марте 2022 года я получаю предложение через соцсеть... И в моей голове срабатывает щелчок! – рассказывает королева красоты.

На кастинге «Мисисс Сибирь» один из членов жюри сказал, что у Крестины есть все шансы на победу. И она «загорелась».

- Моя цель была не победа – а восполнение дефицита эмоций. Каждый день подготовки я ощущала, что становлюсь чуточку лучше, чем вчера. И это было главным стимулом. Я стала лучше выглядеть, у меня менялся голос, так как я занималась вокалом и речью, я стала уверенно стоять на высоких каблуках благодаря урокам дефиле. Я просто стала получать удовольствие от того, что я - женщина!

Крестина - натуральная брюнетка ростом 170 см Фото: Олег УКЛАДОВ

Танцевала на кухне

Чтобы подготовиться к первому конкурсу, Крестине пришлось побороть свою лень и вспомнить почти забытые навыки.

- Мне пришлось вспомнить хореографию. Раньше я занималась эстрадными и народными танцами, но у меня была мечта заняться бальными. И тут появилась возможность! Для этого пришлось побороть лень. Вечером после того, как укладывала детей спать, я брала свои туфли и на кухне пыталась танцевать. Мне очень хотелось спать, но другого времени у меня просто не было! И на конкурсе членов жюри и зрителей покорил именно мой бальный танец. Я станцевала почти на профессиональном уровне, что меня очень порадовало, – вспоминает красавица.

Плюс к этому она усовершенствовала свои навыки в плане вокала, речи, интонации… А вот во внешности женщина ничего не поменяла.

93-62-92

Крестина - натуральная брюнетка ростом 170 см с длинными волосами, длинными ногами и почти идеальными параметрами: 93-62-92. На ее теле нет татуировок и пластических вмешательств. Кстати, отсутствие тату было одним из условий конкурса «Миссис Россия International 2022», который прошел в Ростове-на-Дону.

У Крестины нет татуировок и пластических вмешательств Фото: из личного архива

- Это меня очень удивило, ведь 21-й век… Но у меня, слава богу, нет татуировок. Также из обязательных условий: наличие детей, грамотно поставленная речь, наличие хобби и талантов, хорошие внешние данные (рост, вес, параметры). Толстушечек среди нас не было. Максимальный размер - 44-й. Также в анкете нужно было обязательно указать, есть ли пластические операции, хотя это не являлось препятствием, - пояснила женщина.

Из примечательных участниц российского конкурса Крестина выделила двух: мамочку с пятью (!) детьми и врача в возрасте 65 лет. Обе дамы, по ее словам, выглядели великолепно.

- Вообще у нас была удивительная энергетика. Сами организаторы отмечали, что впервые с 1987 года видят такую сплоченную команду, в которой все друг друга поддерживают. Одна из участниц удивлялась: «Девчонки, я не могу понять, куда я попала!? Я четыре года подряд участвовала в конкурсах красоты, и всегда было стекло в туфлях!». Часто присутствуют и зависть, и сплетни, и желание толкнуть во время дефиле, и недобрые взгляды, и разговоры о том, как закадрить как можно больше мужчин. А мы рассказывали о своих семьях, детях, помогали и поддерживали друг друга. После награждения было сложно расставаться.

Оплатила сама

На всероссийский конкурс красоты в Ростове Крестина потратила порядка 100 тыс. рублей. Из них 65 тыс. составил спонсорский взнос, остальное - перелет, наряды, прически, макияж и т.д.

- Участие оплачивала сама. Можно было заняться поиском спонсора, но на это нужно время и усилия. В 65 тысяч входило проживание, питание, трансфер, экскурсии, а также работа хореографов, стилистов, парикмахеров и визажистов в последний день конкурса (в остальные дни участницы занимались внешним видом сами. – Прим. ред.). Каждый день были новые роскошные локации. Все потраченные средства – это отличное вложение в себя. Но все же к «Миссис Вселенная» хочется обрести партнеров и спонсоров, так как от финансов (даже от того, какое платье купишь) зависит многое.

Чтобы выглядеть стройной и красивой, Крестине не приходится сидеть на диетах и прибегать к процедурам Фото: Олег УКЛАДОВ

Зарядка и шоколадка

Чтобы выглядеть стройной и красивой, Крестине не приходится сидеть на жестких диетах, зависать в фитнес-клубах и салонах красоты и покупать дорогую косметику.

- Самое обязательное для меня – это утренняя зарядка. Я не позавтракаю, но зарядку сделаю! Мне нужно пространство всего метр на метр и полчаса-час времени. Даже в командировке или в гостях я нахожу возможность, чтобы повращать головой, поприседать, сделать отжимания. Это самые элементарные упражнения, которые помогают зарядиться и оставаться в форме, - делится женщина.

Что касается процедур, то королева красоты делает только самомассаж лица и рук. Ее не интересуют брендовые средства для ухода, а иногда от усталости мама двух детей засыпает даже с тушью на ресницах.

Питается Крестина тем, чем хочется в данный момент. Благо, она не любит вредную еду (чипсы, фастфуд и прочее). Зато любит темный шоколад и с удовольствием съедает полплитки после завтрака или обеда.

- Еще у меня есть одна маленькая фишка - психологическая практика. Когда я выхожу из дома, я проговариваю такие слова: с каждым шагом я становлюсь все более красивой и женственной, я расцветаю, каждый мой шаг – это шаг к успеху. Мне очень помогает такая внутренняя установка!

Сейчас Крестина активно готовится завоевать титул «Миссис Вселенная». В связи с ситуацией в мире не известно, где именно состоится этот конкурс. Точную дату и страну проведения назовут в начале 2023 года. А пока красавица изучает английский язык, занимается хореографией и каждое утро продолжает делать зарядку.

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