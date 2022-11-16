«Без паники, защита сработала». Специалисты - о ЧП с лифтом на Алтае

Проверка лифта показала, что он исправен Фото: Олег УКЛАДОВ

12 ноября в краевой столице эвакуировали пассажиров из лифта многоэтажки на улице Попова 150. Застревание лифта - дело почти заурядное, с кем не бывало, но в этом случае пассажиры были напуганы самим движением кабины. Людям показалось, что они стремительно падают.

По словам пассажиров, кабину стало трясти, а потом она резко с рывками пошла вниз, в итоге остановившись между шахтой и первым этажом.

Как рассказала «КП» жительница Барнаула Ольга, ее мама сердечница до сих пор не может отойти от пережитого стресса.

В УК «Коммунальная инициатива», обслуживающей дом на Попова, причиной случившегося называют перегруз лифта. А вот по словам специалистов ООО «Лифтомонтажсервиса» все обстоит несколько сложнее.

Роман Святкин замдиректора «Лифтмонтажсервис», комментируя инцидент «АиФ-Алтай», рассказал, что в случае в доме на Попова сработали сразу две системы защиты.

- На видео, которое есть сейчас в УК видно, что на 15-м этаже в лифт вошел крупный высокий человек, занеся в кабину два тяжелых ящика, газовый баллон, тепловую пушку, лестницу и большую сумку. После этого на этажах ниже зашли еще четыре человека, - пояснил Роман Святкин. - Как мы предполагаем, вес оказался на пределе, но еще был допустимым, поэтому кабина и двинулась вниз в штатном режиме.

Грузовой лифт на ул. Попова,150 рассчитан на 630 килограммов. По словам Святкина, на видео видно, что он двинулся вниз со штатной скоростью и паники пассажиров не наблюдалось. Нестандартная ситуация, по словам сотрудников «Лифтмонтажсервиса», развилась ближе к первому этажу.

– Произошло динамическое торможение двигателя при переходе на малую скорость, - объяснил Роман Святкин, - при такой ситуации вес увеличивается. Скорее всего, в эти секунды он превысил допустимый, в итоге увеличилась скорость и моментально штатно сработали и тормоза, и клиновые ловители - аварийные тормоза. Рывки, напугавшие пассажиров как раз были показателями защиты. При этом защитные буфера, установленные в шахте, сделали само приземление более плавным.

По словам Святкина, после случившегося специалисты еще раз досконально осмотрели лифт. При этом приглашенные сотрудники аккредитованной испытательной лаборатории провели внеочередное техническое освидетельствование оборудования. Вывод: лифт исправен и соответствует всем требованиям безопасности.

- Хочется предостеречь авторов постов в соцсетях от голословных фраз «рухнул лифт», «оборвался лифт». Этим вызывается только паника и фобии людей в совсем не простое время, - подытожил Святкин.

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