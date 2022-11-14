«Мама молилась, мужчины держались за поручни»: подробности падения лифта с 8 этажа в шахту в Барнауле

В опасном лифте находились пять человек Фото: Олег УКЛАДОВ

12 ноября в Барнауле сорвался лифт в 14-этажной нoвocтpoйкe на улице Попова, 150. В момент падения в кабине находилось пять человек. О подробностях происшествия «Комсомолке» рассказала родственница пожилой семейной пары, пережившей жуткий стресс.

- Мама до сих пор мало говорит на эту тему, плачет и не хочет выходить из дома, - переживает ее дочь Ольга. - ЧП произошло в субботу в районе часа дня. Родители зашли в кабину грузового лифта на 14-м этаже, к ним присоединился сосед и монтажник с газовым баллоном, на 10-м этаже в лифт зашел еще один пассажир.

По словам Ольги, рассказывающей о происшествии со слов матери, в районе восьмого этажа «что-то загромыхало, кабину лифта стало колыхать, а потом он начал резко падать вниз».

- Мужчины схватились за поручни, мама в шоке стала молиться. Когда они приземлились, застряв между шахтой и первым этажом, в подъезде с волнением кричала какая-то женщина: «Что случилось?». А они все пятеро и сказать ничего не могли, на время дар речи пропал, - рассказывает Ольга.

После этого, по словам девушки, кто-то нажал кнопку диспетчера, та попыталась застрявших и перепуганных людей успокоить. Потом пятерку, оказавшуюся в западне и пережившую смертельный страх, полчаса освобождали из кабины. В какой-то момент у заложников лифта начался нервный смех, один из мужчин рассказал, что ехал на похороны, тут все стали поздравлять друг друга со вторым рождением…

- Когда рабочий, обслуживающий лифт, наконец, открыл кабину, то вместо извинений закричал: «Вечно вы все перегружаете!», - рассказывает Ольга.- Кто-то из мужчин позвонил в полицию, но там ответили, что такие случаи не в их компетенции.

По словам горожанки, ее мама, вспоминая те минуты, не может сдержать слез.

- Она у нас сердечница, две операции на сердце было, мы ее бережем как хрустальную вазу, а тут такой жуткий стресс, - переживает Ольга. – Поэтому я и рассказала про этот случай подробно сейчас, несмотря на запрет папы, да и мамы, что либо говорить на эту тему. Обидно, когда в сети пишут, что это фейк или, что вроде как зачем панику подняли, если без травм же приземлились...

В комментариях к новости о падении лифта в сети пишут, что подобный случай не единичный.

«В 158-ом доме на Попова тоже "хороши" - сегодня лифт сошёл с ума и дёргал меня вверх и вниз и говорил не затыкаясь: «Движение вверх, движение вниз». Ладно хоть это было между 1 и 2 этажом, но в тот момент легче от этого не было», - поделился Никита Останков.

В управляющей компании «Коммунальная инициатива» инцидент подтвердили, заметив, что в ситуации разберутся. До директора компании Антона Гефнипдера на момент подготовки материала дозвониться не удалось. Любопытно, что в первом подъезде дома, где произошло ЧП висит объявление о предстоящем собрании, где первым пунктом значится: «Принять решение о проведении ремонта грузового лифта (на основании заключения ООО «Лифтмонтажсервис», подтверждающее недопустимое к эксплуатации техническое состояние грузового лифта»).

Речь идет о первом подъезде, а жуткий инцидент случился в третьем. Получается, что не один лифт в этом доме опасен….

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