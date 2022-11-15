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Происшествия15 ноября 2022 3:55

«Я перед сыном извинился, потом мороженое ему купил»: барнаулец, избивший заступившегося за ребенка инвалида, прокомментировал ЧП

Оттаскавший сына за ухо и избивший инвалида барнаулец рассказал свою версию случившегося
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Следком возбудил дело по факту инцидента. Скриншот видео из паблика Barnaul22

Следком возбудил дело по факту инцидента. Скриншот видео из паблика Barnaul22

В Барнауле продолжают всплывать новые подробности избиения инвалида: на 50-летнего мужчину накинулся 34-летний горожанин по имени Роман после замечания о грубом обращении с ребенком. Ранее «Комсомолке» удалось связаться с супругой потерпевшего, а в СМИ, тем временем, появился первый комментарий избившего его мужчиной. Он свою вину отрицает.

Конфликт между барнаульцами разгорелся, когда Александр (является инвалидом – в свое время из-за онкологического заболевания лишился ноги) увидел, как на одной из улиц Барнаула Роман взял пятилетнего сына за ухо и потащил за собой. Мальчик плакал и сопротивлялся, поэтому Александр насторожился и решил уточнить, знает ли ребенок крепко схватившего его мужчину. Тот из-за слез и истерики едва смог вымолвить слово, а потом сказал, что это папа, а мама неподалеку – в магазине. Со слов Александра, он решил дальше не вмешиваться и ехать дальше, но Роман якобы перегородил ему дорогу, а затем и вовсе начал толкать, повалил и избил.

Однако, как рассказал Роман корреспонденту «Вести-Алтай», его вины в инциденте нет. С его слов, зачинщиком был Александр – якобы он первым его толкнул. Кроме того, он дал инвалиду совет – «не надо лезть не в свое дело».

- Я перед сыном извинился, потом сходил мороженое купил, а перед мужчиной… ну не надо в личную жизнь лезть, есть компетентные органы. То, что он хотел, он то и получил, - подчеркнул Роман в телефонном разговоре.

Также он якобы несколько раз предупредил Александра, чтобы тот уезжал по своим делам. В конце Роман добавил, что никогда не бил и не обижал своих детей, у него их, кстати, двое. А теперь из-за конфликта у него «куча проблем»: придется ходить на комиссии (по всей видимости, речь идет о комиссии по делам несовершеннолетних, прим.ред.) и отмечаться.

Супруга Александра рассказала «Комсомолке», что ей тоже удалось пообщаться с Романом. Она подтвердила, что он «считает себя героем».

К слову, для мужчины дело может закончиться не только отметками в профильных органах, но и более серьезными последствиями. Следственное управление по Алтайскому краю по итогам проверки возбудило уголовное дело в отношении барнаульца по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Побои». По данным следствия, подозреваемый жестоко обращался со своим сыном и избил прохожего «из хулиганских побуждений».

- В настоящее время следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в региональном следкоме.

Ход и расследование уголовного дела стоят на контроле в прокуратуре Алтайского края.

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