Следком возбудил дело по факту инцидента. Скриншот видео из паблика Barnaul22

В Барнауле продолжают всплывать новые подробности избиения инвалида: на 50-летнего мужчину накинулся 34-летний горожанин по имени Роман после замечания о грубом обращении с ребенком. Ранее «Комсомолке» удалось связаться с супругой потерпевшего, а в СМИ, тем временем, появился первый комментарий избившего его мужчиной. Он свою вину отрицает.

Конфликт между барнаульцами разгорелся, когда Александр (является инвалидом – в свое время из-за онкологического заболевания лишился ноги) увидел, как на одной из улиц Барнаула Роман взял пятилетнего сына за ухо и потащил за собой. Мальчик плакал и сопротивлялся, поэтому Александр насторожился и решил уточнить, знает ли ребенок крепко схватившего его мужчину. Тот из-за слез и истерики едва смог вымолвить слово, а потом сказал, что это папа, а мама неподалеку – в магазине. Со слов Александра, он решил дальше не вмешиваться и ехать дальше, но Роман якобы перегородил ему дорогу, а затем и вовсе начал толкать, повалил и избил.

Однако, как рассказал Роман корреспонденту «Вести-Алтай», его вины в инциденте нет. С его слов, зачинщиком был Александр – якобы он первым его толкнул. Кроме того, он дал инвалиду совет – «не надо лезть не в свое дело».

- Я перед сыном извинился, потом сходил мороженое купил, а перед мужчиной… ну не надо в личную жизнь лезть, есть компетентные органы. То, что он хотел, он то и получил, - подчеркнул Роман в телефонном разговоре.

Также он якобы несколько раз предупредил Александра, чтобы тот уезжал по своим делам. В конце Роман добавил, что никогда не бил и не обижал своих детей, у него их, кстати, двое. А теперь из-за конфликта у него «куча проблем»: придется ходить на комиссии (по всей видимости, речь идет о комиссии по делам несовершеннолетних, прим.ред.) и отмечаться.

Супруга Александра рассказала «Комсомолке», что ей тоже удалось пообщаться с Романом. Она подтвердила, что он «считает себя героем».

К слову, для мужчины дело может закончиться не только отметками в профильных органах, но и более серьезными последствиями. Следственное управление по Алтайскому краю по итогам проверки возбудило уголовное дело в отношении барнаульца по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним» и «Побои». По данным следствия, подозреваемый жестоко обращался со своим сыном и избил прохожего «из хулиганских побуждений».

- В настоящее время следователями СК проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенных преступлений. Назначены необходимые судебные экспертизы, опрашиваются участники и очевидцы произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в региональном следкоме.

Ход и расследование уголовного дела стоят на контроле в прокуратуре Алтайского края.

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