Потерпевший пытался пресечь грубое обращение с ребенком Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайские следователи, полиция и прокуратура занимаются выяснением обстоятельств инцидента с барнаульцем, избившим прохожего, который является инвалидом. Как ранее сообщали в региональном следкоме, потерпевший якобы пытался пресечь грубое обращение с ребенком. «Комсомолке» удалось связаться с супругой пострадавшего и выяснить, чем же он вызвал такую гневную реакцию подозреваемого.

Что произошло

В минувшие выходные в социальных сетях появилось видео, на котором мужчина взял пятилетнего мальчика за ухо и потащил вперед по улице, не обращая внимания на детский плач. По словам очевидцев, на кадрах был отец ребенка. Один из прохожих, который ехал рядом на велосипеде, остановился и обратился к мальчику.

- Спросил, знает ли мальчик этого мужчину. На что тот сквозь слёзы сказал, что это - папа. Мужчина толкнул его, а он не смог устоять, так как инвалид, на одном старом протезе. Тот сел сверху и начал наносить множественные удары по голове, - рассказала родственница избитого мужчины Анна в соцсетях.

В комментариях к видео мнения горожан разделились: одни поддержали сторону отца и его, так сказать, старый дедовский метод воспитания, и добавили, что инвалиду не стоило вмешиваться в семейные разборки, другие же возмутились грубому обращению с мальчиком и вступились за избитого инвалида.

Разнять дерущихся удалось двум молодым парням. Они оттащили мужчину, повалившего велосипедиста. У пострадавшего, со слов родственницы, диагностировали множественные гематомы лица и головы.

«Нравоучения никто читать не хотел»

Как стало известно «Комсомолке», потерпевшим является 50-летний житель Барнаула Александр Смирнов. Он, действительно, является инвалидом – ногу ему ампутировали из-за онкологического заболевания. Мужчина передвигается с помощью протеза.

Супруга Александра Алина рассказала, что муж обычно допоздна задерживается на работе, но в тот злополучный день он решил приехать домой пораньше.

- Я очень долго его ждала: раз позвонила – задерживается, второй раз – сказал, что будет через 20 минут. Прошло еще 15 минут, я уже начала волноваться, но пришел – причем штаны мокрые. Спросила, что случилось – сказал, что упал. А он у меня гипертоник – видимо, давление скакнуло, и глаза покраснели, я начала расспрашивать. Тогда и выяснилось, что подрался, - пояснила супруга Александра.

Со слов барнаульца, он ехал домой, когда увидел, что какой-то мужчина силой тащит ребенка, а тот плачет и упирается. Пройти мимо сердце не позволило – дома у него девятилетний сын. Александр решил спросить у мальчика, знает ли он этого мужчину, тот сильно плакал, но вскоре смог выговорить, что это его папа, а мама неподалеку – в магазине.

- Нравоучения ему никто читать не хотел. Муж, когда узнал, что мальчик со своим отцом, хотел поехать дальше, но тот его не пускал, преграждал дорогу, а затем и вовсе повалил и начал избивать, - добавила Алина.

Александр, когда рассказывал жене о конфликте, сказал такую фразу: «Хорошо, что это был я, другого бы убили». Дело в том, из-за протеза Александр надевает специальную противогололедную обувь, а так как падать приходится часто – он знает, как делать это правильно. Когда Александра повалили на ступеньки, он запрокинул голову, и только благодаря своим навыкам не заработал сотрясение.

- В соцсетях пишут: «Не лезьте в чужую семью». А как бы муж спал, гадая, что стало с этим ребенком? Не дай бог, потом бы в новостях про какое-нибудь похищение мальчика узнали, - подчеркнула Алина.

К слову, сейчас со здоровьем Александра все относительно в порядке. Правда, глаз начал «течь», вероятно, из-за гематомы – один глаз мужчины после избиения сильно заплыл. Но оба супруга уверены, что ситуация могла закончиться гораздо хуже, поэтому гематомы – дело не страшное.

Что стало с мальчиком

Многих интересует, что стало с ребенком, и чем он так разозлил отца. В настоящее время органы опеки проводят проверку в отношении семьи. Как пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД по Алтайскому краю, мальчик воспитывается в благополучной семье, подобных фактов ранее не было. Инспекторы по делам несовершеннолетних уже приглашали его для проведения беседы и дачи объяснений. Со слов источника «Комсомолки», мужчина официально нигде не трудоустроен.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева добавила, что родители малыша будут вызваны на заседание комиссии по делам несовершеннолетних.

Кроме того, «Комсомолка» направила запрос касательно судьбы ребенка уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Ольге Казанцевой. Связаться с родителями мальчика и непосредственно второй стороной конфликта не удалось. Если вам что-либо о них известно, можете передать информацию корреспонденту по номеру телефона 8-962-807-31-92 (Анна).

Официально

Следователи проводят доследственную проверку по сообщению об избиении инвалида. Как пояснили в следкоме, сотрудники выясняют обстоятельства, изложенные в материале СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Также проверку проводит полиция Алтайского края. Ход проверок стоит на контроле прокуратуры региона.

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