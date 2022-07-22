Золото в крафтовой бумаге. На съемках фильма «Мятный пряник» нашелся клад

Фильм Андрея Карасова повествует о двух мальчиках из детдома. Фото Владимира Трефилова и Евгения Порошина

«Бьет прямо в сердце, царапает душу, поднимает из глубины и выворачивает наизнанку всё, что в тебе есть человеческого», - так моя коллега Оля Ведерникова написала о фильме «Мятный пряник» после просмотра картины. По ее словам, даже мужчины в зале украдкой, с неловкостью смахивали слезы.

Кинокартина Андрея Карасова о двух мальчиках из детдома уже получала призы зрительских симпатий на российских кинофестивалях, одержала победу в двух номинациях на восьмом ежегодном кинофестивале «Sol International Film Festival» в Испании.

Перед показом фильма в Барнауле режиссер Андрей Карасов рассказал несколько удивительных историй, связанных с «Мятным пряником».

Афиша фильма

«Завещание учительницы»

По словам Андрея – все, что связано с этим фильмом - провидение, а сам он выступает лишь как инструмент, транслирующий послание сверху.

- Однажды я написал рассказик на тему детей из детских домов и показал заслуженному учителю Татьяне Геннадьевне Костылевой, - вспоминает режиссер. - Она посмотрела и говорит «Андрей, ты обязан это снять». Весной сказала, а осенью умерла – онкология… Мне думается, Татьяна Геннадьевна меня сверху за макушку и тянула. В 2015-ом появился сценарий, в 2016-ом варианты с кем снимать будем, маломальская денежка (перед съемками фильма сам режиссер заложил личную квартиру и автомобиль-ред.). Администрация области помогла на первом этапе с арендой профессионального кинооборудования. Друзья и не равнодушные предприниматели, кто чем мог (кто-то деньгами, кто-то питанием, кто-то с транспортом). Большой вклад сделала местная компания «УЛК» и семейная чета предпринимателей Резник.

Архангельскому режиссеру удалось собрать великолепный актерский состав: Инна Чурикова, Елена Яковлева, Алиса Гребенщикова, Иван Кокорин и др. Легендарная Инна Михайловна снималась абсолютно бесплатно, посвятив этот фильм своей маме Елизавете Захаровне Мантровой.

- Речь в фильме идет о самом главном человеке в жизни – о маме. Тяжелое, но честное кино про веру, предательство, любовь и верность, - рассказывает моя коллега, вышедшая из кинотеатра с комом в груди.

Фото Джулии Робертс

В фильме есть сцена, когда мальчик уезжает из детдома с приемной мамой, а подружка подсовывает ему фото Джулии Робертс, «Это моя мама, найди её, скажи - что я ее очень жду». Это история реально случилась с режиссером, отработавшим много лет волонтером в детдомах.

- Было это в 2007 году в Бобровском детдоме Архангельской области, - рассказал Андрей, - Маленькая девчушка, доверившись и откликнувшись на доброе отношение, спрашивает: Хочешь, я тебе маму покажу?

Я кивнул. Она сбегала, к себе в комнату и приносит картонку из цветной бумаги, в там наклеено фото известной актрисы.

Сокровища в ножке стола

Среди необычных событий вокруг фильма есть даже история обнаружения клада.

Фото Владимира Трефилова и Евгения Порошина

- Когда мы искали реквизиты, то в одной из деревень нам дали старинный стол, который мы пообещали отреставрировать, - рассказывает режиссер. - И вот, когда заносили этот стол в реставрационную мастерскую, под одной из ножек стола, которая выпала, обнаружился небольшой тайник, в котором лежал свёрток в крафтовой старинной бумаге. В ней были завернуты старинные золотые швейцарские часы, золотой медальон на цепочке и николаевский червонец. Эту находку мы отдали хозяевам, те в знак благодарности мне николаевский червонец подарили, я его через три дня вручил на свадьбе своему родственнику- нумизмату, тот сказал, что это самый лучший подарок.

Рассказав эту историю, режиссер отметил, что она попутная, и к самому фильму отношения не имеет. Отношение его к материальным ценностям понятно по цитате миллионера Стива Джобса на своей странице Вконтакте: «Чем старше мы становимся, тем больше мы умнеем, и постепенно мы понимаем, что часы, которые стоят $30, и часы, которые стоят $300, показывают одно и то же время».

Но «остров сокровищ» и бесценный клад в фильме есть. И это то, о чем говорится в стихе режиссера, написанным однажды утром во время съемок фильма:

«Все детские души хрустально стеклянны,

сверкают красиво и бьются легко,

а жизнь протекает рекой безымянной

и детские вздохи от нас далеко.

Судьбой непонятной пронизанный космос

нас накрывает громадой рутин,

а смысл ускользает невидимой нитью,

когда

остаешься

один».

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