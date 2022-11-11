Эрчим Елдошев Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Совсем юные, а уже герои! В Республике Алтай трое мальчишек получат медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Двое из них спасли бабушку во время схода селевого потока в небольшом селе, а другой школьник спас целое село от возможного пожара – огонь слишком близко подобрался к населенному пункту. Подробности детского героизма рассказали в региональном правительстве.

«Услышали крик о помощи»

Ай-Кунет Берегошев и Эрчим Елдошев – два друга из села Купчегень Онгудайского района. 12 июля 2022 мальчишки играли в футбол на местном стадионе. В один момент небо затянуло черными тучами и начался сильнейший ливень с градом – пришлось бежать домой.

- По дороге мы услышали крик о помощи, где проживает Мария Филатовна (пенсионерка, прим. ред.). Долго не думая, мы побежали к ней и увидели, что дверь была заблокирована песком, грязью и частями забора, - рассказал Эрчим.

Из-за ливня образовались мощные грязевые потоки, которые начали сходить по улицам села. Селевые потоки заблокировали входную дверь пенсионерки, которая является инвалидом первой группы, и самостоятельно она бы точно не выбралась. Тогда дети взяли лопату с ближайшего дома и начали расчищать вход от песка и глины, открыли дверь и вытащили бабушку.

- В этот момент мы ни о чем не думали, просто решили помочь. Мы обязаны помогать друг другу. Ты поможешь другим людям, а они помогут тебе в трудную минуту, - добавил Ай-Кунет.

Ай-Кунет Берегошев Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

Кроме того, после того, как стихия прошлась по деревне, мальчики несколько дней активно помогали жителям восстанавливать домовладения. За проявленное мужество Совет Федерации вручит им медали.

«Домой вернулся уже ночью»

Еще одним победителем всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои» стал Сергей Красноперов из села Майма. 17 апреля этого года в районе сельского кладбища начался пожар. Площадь возгорания составила больше 15 га, и пламя создавало реальную угрозу населенному пункту.

Сергей увидел сильный дым от пламени, позвонил в пожарную охрану и своему отцу, который является членом добровольной пожарной дружины Майминского сельского поселения. Пока пожарные мчались к месту возгорания, подросток решил действовать самостоятельно. Он начал бороться с огнем подручными средствами, а когда на место приехали спасатели, они передали ему специальный ранцевый огнетушитель.

- Когда увидел пламя, сразу стал его тушить. О собственной безопасности даже не думал, просто хотел помочь нашим пожарным. Домой вернулся уже ночью, где ждала обеспокоенная мама, ведь в суматохе даже не сказал ей, где нахожусь, – пояснил Сергей Красноперов.

Сергей Красноперов Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай

За решительность и разумную инициативу мальчик тоже представлен к награде. Всего медали получат больше 150 детей из 54 регионов России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алтайские подростки смогли вырулить школьный автобус после того, как водитель потерял сознание

За это их наградил министр внутренних дел РФ (подробнее)