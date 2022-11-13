В Барнауле мужчина избил инвалида, заступившегося за плачущего ребенка

Подозреваемый уже установлен Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле следком проводит проверку по факту скандального видео с избиением инвалида 1972 года рождения. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю, мужчину избил горожанин 1988 года рождения на глазах у плачущего ребенка.

Как сообщили в пресс-службах следкома, прокуратуры и полиции региона, 12 ноября жительница города сообщила, что неизвестный избил ее родственника, который пытался остановить грубое обращение с ребенком.

- Пострадавший получил травмы и гематомы, кроме того, он является инвалидом. По данному сообщению СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю организована доследственная проверка, - пояснили в следкоме.

Ход проверки стоит на контроле прокуратуры Алтайского края. В ГУ МВД по Алтайскому краю добавили, что полиция также проводит проверку.