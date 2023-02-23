Где и как будут отмечать Масленицу-2023 в Барнауле

26 февраля отмечается широкая Масленица Фото: Олег УКЛАДОВ

26 февраля отмечается широкая Масленица – один из самых любимых, веселых и вкусных праздников. В Барнауле в этот день гуляния пройдут во всех парках. «Комсомолка» подготовила обзор самых интересных масленичных гуляний -2023 в Барнауле.

Парк «Лесная сказка»: народное караоке и гадания от Бабы Яги

Когда: 26 февраля с 11.00 до 16.00

Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов, 12

Вход свободный

Масленичные гуляния в парке «Лесная сказка» и Барнаульском зоопарке пройдут 26 февраля с 13.00 до 16.00 . На входе гостей будет встречать клуб фехтования «Фениксъ», участники которого проведут мастер-классы по фланкировке, а также представят выставку оружия - на это точно стоит посмотреть!

Кроме того, гостей зоопарка ждет концертная программа с участием ансамблей народной песни и вокально-хореографических коллективов города. А также шашлыки, блины, игры, конкурсы и подарки.

- На площадках будут проходить соревнования по перетягиванию каната, битва мешками, проверки на ловкость и силу, гадания Бабы Яги, - рассказывают организаторы. - А для любителей попеть возле «Барнаульского зоопарка» будет работать площадка «Народное караоке».

Кроме того, по традиции возле главной сцены с 11.00 до 13.00 будут приниматься работы участников конкурса Чучел «Сударыня Масленица». Награждение победителей состоится в 14.00. В 16:00 конкурсные чучела сожгут вместе с главным чучелом Масленицы.

Масленица Фото: Олег УКЛАДОВ

Парк «Центральный»: вкусные призы и русские забавы

Когда: 26 февраля с 12.00 до 15.00

Адрес: Барнаул, пр. Социалистический, 11

Вход свободный

Праздник в Центральном парке пройдет под девизом: «Веселись честной народ – Масленица к нам идет!». Гуляния стартуют в 12.00 – на входе гостей будут встречать с блинами, горячим чаем, веселыми песнями и залихватскими частушками. Далее посетителей парка ждем насыщенная программа:

12.00 -13.00 - русские народные игры, забавы и соревнования по гиревому спорту

12.00-14.00 - выставка конкурсных работ конкурса на лучшее чучело масленицы «Боярыня Масленица»

12.00-15.00 - ярмарка декоративно-прикладного творчества

12.00-15.00 - работа русской кухни

13.00-15.00 - угощение гостей бесплатными блинами

13.00-15.00 - концертно-игровая программа на главной сцене парка при участии вокальной студии «СибириЯ». Розыгрыш вкусных и полезных призов. Главный приз – мешок муки 50 кг.

14.30 - награждение победителей конкурса на лучшее чучело масленицы «Боярыня Масленица» на главной сцене

Завершится праздник в 15.00 традиционным сжиганием чучела.

Масленица Фото: Олег УКЛАДОВ

Парк спорта: катание на хаски и веселые частушки

Когда: 26 февраля в 12.00

Адрес: Барнаул, ул. Энтузиастов 12в

Вход свободный

Парк спорта приглашает гостей на долгожданный, шумный и веселый праздник - «Самая русская масленица».

- Гостей ждут традиционные забавы, щедрые угощения, масленичный столб не как у всех, и, конечно, сжигание чучела! – рассказывают организаторы. - А еще много подарков, конкурсов и призов!

А еще все пришедшие на праздник смогут покататься на хаски и пони, спеть частушку, выиграть много подарков и угоститься блинами!

Парк «Изумрудный»: джигитовка на конях и мастер-классы

Когда: 26 февраля в 13.00

Адрес: Барнаул, Комсомольский проспект, 128

Вход свободный

Здесь вас ждет настоящее русское веселье с танцами, народными песнями, играми, обрядами, блинами и пирогами. Гости увидят выступления фланкировщиков, джигитовку на конях, посоревнуются в ловкости и силе и получат за это отличные призы!

- А детки смогу прокатиться в санях на лошадке или олене, сфотографироваться с собаками и кроликами, а также своими руками изготовить куколку Масленицы»! – рассказывают организаторы.

И, конечно же, по традиции, в конце праздника будет сожжение чучела Масленицы, как символа уходящей зимы и начала весны!

Масленица Фото: Олег УКЛАДОВ

Парк «Арлекино»: ярмарка и колесо обозрения

Когда: 26 февраля в 12.00

Адрес: Барнаул, ул. Георгия Исакова, 149а

Вход свободный

Парк «Арлекино» подготовил для барнаульцев праздничную программу с участием лучших творческих коллективов города. Кроме этого, гостей ждут веселые игры и состязания, хороводы, ярмарка изделий ручной работы, традиционное сожжение чучела Масленицы, и, конечно же, вкуснейшие лакомства - фирменные шашлычки, традиционные блины и много разных сладостей.

Кстати, в день Масленицы любой желающий сможет прокатиться на колесе обозрения всего за 50 рублей.

Художественный музей: по исконным русским традициям

Когда: 26 февраля в 12.00

Адрес: Барнаул, ул. Максима Горького, 16

Стоимость билетов: 210 рублей (общий), 105 рублей (льготный), 45 рублей (социальный).

Государственный художественный музей Алтайского края также не останется в стороне от веселых и шумных масленичных гуляний!

- Традиционными для алтайских крестьян являлись два-три последних дня масленичной недели, в которых концентрировались все основные события, - рассказывают в музее.

В их числе - катание на лошадях с цветной упряжью под звон колокольчиков. При этом девушки и дети катались в нарядных кошевках, устланных коврами, а парни – верхом. Веселая забава сопровождалась частушкой и игрой на гармошках. А еще мужчины устраивали кулачные бои. По традиции самым веселым днем масленичного гуляния было прощеное воскресенье, в которое проводилось масленичное шествие, взятие снежного городка и сжигание чучела.

- Приглашаем гостей окунуться в атмосферу Масленицы и прикоснуться к алтайским традициям проведения этого праздника через игры, танцы и забавы! – говорят организаторы.

Горная аптека: глинтвейн и блины от шеф-повара

Когда: 26 февраля в 13.00

Адрес: Барнаул, ул. Ползунова, 42.

Стоимость билетов: 300 рублей

Гостей «Горной аптеки» ждут традиционные праздничные гуляния, русские народные игры для детей и взрослых, глинтвейн, блины от шеф-повара, а также другие угощения и, конечно, обряд сжигания чучела зимы!

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