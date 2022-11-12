Концерт Сергея Лазарева в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 11 ноября, в Барнауле известный российский певец Сергей Лазарев представил яркое театрализованное шоу «Я не боюсь». Его премьера буквально несколько дней назад состоялась в Москве. В теперь ее смогли увидеть жители столицы Алтайского края. «Комсомолка» рассказывает о том, что произошло после концерта Сергея Лазарева в Барнауле.

Буквально несколько месяцев остается до 40-летия музыканта. Он уже давно состоявшийся сольный исполнитель и театральный актер, отец своих детей и надежная опора для своих близких, в том числе для племянницы Алины, лишившейся отца – старшего брата Лазарева Павла. Несмотря на колоссальную занятость Сергей не перестает радовать поклонников своими новыми песнями и новыми шоу.

В Барнаул Лазарев привез программу «Я не боюсь». Буквально несколько дней назад с оглушительным успехом выступления прошли в Москве и вот сейчас артист возобновил турне по Сибири, так что наш город оказался в числе первых, кто также смог насладиться творчеством артиста.

Концерт Сергея Лазарева в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Однако, как признался сам Сергей, он долго думал стоит ли ехать на гастроли или сейчас не время радоваться.

- Я очень счастлив сегодня быть здесь в гостях, в вашем городе. Безумно приятно видеть полный зал. Видеть такие добрые отзывчивые лица. С самой первой песни вы так тепло встречаете, так с интересом смотрите. Сегодня, здесь, на этой сцене мы представляем вам абсолютно новое шоу, шоу, которое только-только, как свежий пирожок было испечено, - говорит Сергей Лазарев. – Мы готовили его для вас целый год. И вот наконец-то мы с большим удовольствием и радостью показываем это шоу здесь, в вашем прекрасном городе Барнауле. Вы в числе первых городов, кто видит шоу «Я не боюсь». Знаете, у нас сейчас непростая ситуация в мире и все, что происходит достаточно сложно и непросто. Честно, перед премьерой мы долго думали и размышляли стоит ли сейчас отправляться в гастрольный тур показывать новое шоу. Нужно ли это или не нужно, уместно или нет… Но мы рискнули. В какой-то степени мы хотели погрузить людей на два часа шоу в другую атмосферу, отвлечь их от повестки дня хотя бы ненадолго. Мне хотелось, чтобы зритель немного выдохнул, улыбнулся, отдохнул от мыслей, в которых мы находимся и порой загоняемся. Мы посетили уже 12 городов и в каждом я вижу полные залы и в каждом городе я вижу такие эмоции у людей. Это говорит о том, что мы все сделали правильно. Это крайне необходимо не только артистам, но и зрителям. Музыка – она помогает, она лечит, она спасает в тяжелых жизненных ситуациях. У каждого она своя, но тем не менее… Поэтому я благодарен вам, за то что сегодня вы разделяете с нами этот музыкальный вечер. Я очень хочу, чтобы вы после этого концерта выходили из зала с улыбкой и чтобы вы думали: «Я очень хорошо провел эти два часа. Я отдохнул и выдохнул».

В этот вечер Лазарев был и героем «Матрицы», и задорным латиноамериканцем, и храбрым рыцарем. Причем кадры на экране позади сцены в самом начале шоу оказались очень символичными для Алтайского края. На них музыкант бежит по пшеничному полю.

Само представление прошло буквально на одном дыхании. За исключением своей пламенной речь, во время которой и танцоры и музыканты смогли перевести дух, Лазарев практически не общался с публикой. Он приехал именно показать шоу. В этот вечер он исполнил как песни с нового альбома «8», так и любимые хиты: «Я не боюсь», «Даже если ты уйдешь», «Это все она», «Это я», «Последний день Помпеи», «Снег в океане», «Так красиво» и другие.

Команда исполнителя много танцевала, удивляла шикарным лазерным шоу, костюмами и юмором. Поклонники действительно отдохнули и зарядились положительными эмоциями и вернули их артисту в двукратном размере. Уже после финального поклона Лазарев заметил в зале особенную пару – это были молодожены Дмитрий и Екатерина, которые прямо из ЗАГСа вместе со свидетелями пришли на концерт

- Вместо того чтобы отмечать свадьбу, они устроили классный вечер! У них на свадьбе Лазарев поет! – отшутился Сергей. - Любви вам безграничной! Пусть все в жизни у вас будет так красиво!

Концерт Сергея Лазарева в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Поклонники завалили Сергея Лазарева цветами, вручили несколько портретов, но особенно артист выделил сюрприз от барнаульского фан-клуба. Девушки подарили ему шикарный набор местных продуктов: кедровый орех, мед, сибирские цукаты из сосновой шишки, сосновый мармелад, брусничный Иван-чай и многое другое.

Подарок для Сергея Лазарева от фан-клуба Фото: Анна СЕМИНА

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