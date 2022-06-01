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Общество1 июня 2022 9:20

Алтайские подростки смогли вырулить школьный автобус после того, как водитель потерял сознание

За это их наградил министр внутренних дел РФ
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Дети спасли не только жизнь водителя, но и остальных школьников. Фото: ГУ МВД по РА

Дети спасли не только жизнь водителя, но и остальных школьников. Фото: ГУ МВД по РА

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 подростков, которые в момент ЧП не растерялись и проявили себя как настоящие герои. В их числе оказались и трое алтайских школьников. Церемония награждения ребят прошла в честь Международного дня защиты детей.

Так, почетными грамотами и подарками отметили Арину Рыкову и Дениса Мюсова из Республики Алтай. Утром 11 мая прошлого года дети ехали в школьном автобусе в село Теньга. Транспорт подвозил на занятия детей из окрестных школ. Погода в тот день была плохая – ветер и дождь, поэтому видимость на дороге была практически нулевая.

- По дороге водителю стало плохо, он склонился на руль. Он изо всех сил старался удержать транспортное средство на дороге, однако не смог. В итоге автобус, выехал на встречную полосу. Сидящая на переднем сидении Арина первая заметила, что с водителем что-то случилось. Она бросилась к нему и начала удерживать руль, чтобы автобус не съехал в кювет. Затем ей на помощь прибежал Денис. Совместными усилиями ребятам удалось остановить автобус, - рассказали в МВД.

Сразу после случившегося дети позвонили директору школы и попросили вызвать медиков скорой помощи. Прибывшие врачи выяснили, что у мужчины произошел инсульт. Таким образом, дети спасли не только жизнь водителя, но и остальных школьников, находившихся в тот момент в автобусе.

Еще один юный герой – 14-летний Максим Горецкий из Барнаула. В декабре 2021 года он увидел, как двое пьяных мужчин отбирают пакет с продуктами у пенсионера. Мальчик не испугался грабителей, позвонил в полицию и начал снимать злоумышленников на камеру. Полицейские вскоре прибыли на место происшествия и задержали подозреваемых, в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Глава МВД во время онлайн-церемонии пожелал всем детям успехов в учебе, а также добавил, что будет рад, если они решат связать свою жизнь с защитой закона и охраной граждан.

- Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные… Но, какую бы профессию вы не избрали, главное – оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды, - подчеркнул Владимир Колокольцев.

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