Алтайские подростки смогли вырулить школьный автобус после того, как водитель потерял сознание

Дети спасли не только жизнь водителя, но и остальных школьников. Фото: ГУ МВД по РА

Министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев наградил 18 подростков, которые в момент ЧП не растерялись и проявили себя как настоящие герои. В их числе оказались и трое алтайских школьников. Церемония награждения ребят прошла в честь Международного дня защиты детей.

Так, почетными грамотами и подарками отметили Арину Рыкову и Дениса Мюсова из Республики Алтай. Утром 11 мая прошлого года дети ехали в школьном автобусе в село Теньга. Транспорт подвозил на занятия детей из окрестных школ. Погода в тот день была плохая – ветер и дождь, поэтому видимость на дороге была практически нулевая.

- По дороге водителю стало плохо, он склонился на руль. Он изо всех сил старался удержать транспортное средство на дороге, однако не смог. В итоге автобус, выехал на встречную полосу. Сидящая на переднем сидении Арина первая заметила, что с водителем что-то случилось. Она бросилась к нему и начала удерживать руль, чтобы автобус не съехал в кювет. Затем ей на помощь прибежал Денис. Совместными усилиями ребятам удалось остановить автобус, - рассказали в МВД.

Сразу после случившегося дети позвонили директору школы и попросили вызвать медиков скорой помощи. Прибывшие врачи выяснили, что у мужчины произошел инсульт. Таким образом, дети спасли не только жизнь водителя, но и остальных школьников, находившихся в тот момент в автобусе.

Еще один юный герой – 14-летний Максим Горецкий из Барнаула. В декабре 2021 года он увидел, как двое пьяных мужчин отбирают пакет с продуктами у пенсионера. Мальчик не испугался грабителей, позвонил в полицию и начал снимать злоумышленников на камеру. Полицейские вскоре прибыли на место происшествия и задержали подозреваемых, в их отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Глава МВД во время онлайн-церемонии пожелал всем детям успехов в учебе, а также добавил, что будет рад, если они решат связать свою жизнь с защитой закона и охраной граждан.

- Знаю, что некоторые из вас планируют в будущем стать полицейскими. Могу только приветствовать такой выбор. В органах внутренних дел всегда востребованы люди ответственные и мужественные… Но, какую бы профессию вы не избрали, главное – оставайтесь честными и отзывчивыми, не проходите мимо чужой беды, - подчеркнул Владимир Колокольцев.

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