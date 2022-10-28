На оплату детского сада: на Алтае расширят возможности использования регионального маткапитала

Новый законопроект единогласно поддержали депутаты Алтайского Заксобрания Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае расширяют возможности использования регионального материнского капитала. Также депутаты утвердили порядок выплат универсального пособия в регионе. Новый законопроект рассмотрели и единогласно поддержали на сессии в Алтайском Заксобрании 27 октября.

Напомним, что по всей России универсальные пособие планируют ввести с 1 января 2023 года. По словам главы Минсоцзащиты региона Натальи Оськиной, новый проект поможет создать единые требования к системам мер поддержки семей, а также упросит подачу заявлений.

Универсальное пособие объединит шесть существующих мер социальной поддержки для беременных и семей с детьми до 17 лет:

- Благодаря нововведению семьи смогут получать 50%, 75% или 100% прожиточного минимума, установленного в регионе, то есть сумму от 6 до 12,7 тысячи рублей. Осуществлять новую выплату будет Фонд пенсионного и социального страхования России, - уточняет в АКЗС.

Отметим, что при назначении универсального пособия будут проводить комплексную оценку нуждаемости, а также обязательно учитывать доход семьи. Подробнее о пособии можно прочитать здесь.

Также изменения коснутся и сферы использования регионального материнского капитала. Семьи с тремя и более детьми смогут направить деньги на оплату присмотра и ухода за ребенком в детском саду. При этом использовать эту меру можно будет сразу после рождения или усыновления ребенка, дающего на право на маткапитал.

- С 1 января 2023 года станет возможно получить часть средств регионального маткапитала в виде денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума на ребенка в Алтайском крае, - уточняют в Алтайском Заксобрании.

Эту выплату будут предоставлять периодически, если размер среднедушевого дохода семьи не будет превышать прожиточный минимум в крае.

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