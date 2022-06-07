На Алтае появятся отделения для реабилитации онкобольных

На сегодня в систему ОМС включены две клинико-статистические группы: постмастэктомический синдром и онкоостеология Фото: Алтайский онкологический диспансер

В Алтайском крае готовится к реализации проект по созданию профильных отделений для реабилитации онкобольных пациентов. Они появятся на базе региональных диспансеров.

– Еще 20 – 30 лет назад слово «рак» многие суеверно боялись даже произносить вслух - чтобы не накликать эту беду на себя. Сегодня эта болезнь уж не воспринимается как фатальная. Многие онкопатологии успешно лечатся, онкопациенты в большинстве случаев живут долгие годы. Задача медицинской реабилитации – сделать эти годы максимально комфортными и наполненными, – говорит главврач Алтайского краевого онкологического диспансера, главный внештатный онколог минздрава Алтайского края Игорь Вихлянов.

Первое что требуется для пациента после прохождения лечения – это, само собой, восстановление и реабилитация. Уже с сентября прошлого года в центре «Территория здоровья» начали реализацию проекта по курсовой реабилитации женщин после удаления молочных желез (постмастэктомический синдром). В программу входит лечебная физкультура, физиолечение, акватерапия, эрготерапия, массаж и работа с психологом. Стоит отметить, что весь курс реабилитации для таких пациентов бесплатный. Уже больше 50 женщин смогли пройти восстановление.

На сегодняшний день в систему ОМС включены только две клинико-статистические группы по медицинской реабилитации в онкологии – постмастэктомический синдром и онкоостеология, но в скором времени список может быть расширен. В него планируют включить пациентов с проблемами по гинекологии, с органами пищеварительного тракта и грудной клетки, а также с опухолями головы и шеи. Об этом алтайские эксперты сообщили во время Всероссийской научно-практической конференции по онкологии в Барнауле.

– Противоопухолевое лечение тяжелое, порой, калечащее, поэтому онкопациентам часто реабилитационные мероприятия необходимы уже с момента постановки диагноза, например, психологическая помощь. Также в процессе лечения и некоторое время после него онкобольные должны получать курсы по поддержке сердечно-сосудистой системы, печеночного и почечного метаболизма, восстановлению веса и функций нервной системы, – говорит главный реабилитолог минздрава Алтайского края Светлана Харченко.

Так как современные проблемы требуют современного решения, в стране уже появились две новые специальности, которых ранее не существовало - врач и медицинская сестра физической реабилитационной медицины. В нашем регионе их будут готовить на базе АГМУ. Там создали профильный курс по первичной переподготовке. Со следующего года обучение пройдут как минимум 30 человек.

– Региональная программа по медицинской реабилитации рассчитана на восемь лет, до конца 2030 года. Краевой онкологический диспансер и онкологический диспансер города Бийска станут первыми учреждениями онкологического профиля, включенными в систему медицинской реабилитации, - рассказывают в Центре.

В будущем программа будет действовать во всех онкослужбах края, том числе на базе Центров амбулаторной онкологической помощи.

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