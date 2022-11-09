«Ночью разбудят – и пошел»: детский хирург с Алтая взял отпуск и уехал волонтером в Мариуполь

Александр Смирнов с коллегами во время операции в мариупольской больнице Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В начале октября детский врач-хирург из Республики Алтай Александр Смирнов вернулся из отпуска. Однако отпуск у него официально значился лишь в документах. Весь месяц врач в качестве добровольца трудился в больнице Мариуполя. А сейчас вновь вернулся работать в свою родную больницу – уставший, но довольный тем, что удалось помочь тем, кто в нем так нуждался. Александр Смирнов рассказал «Комсомолке» о том, как это было.

Осознанное решение

Смотрю немногочисленные фото Александра, которые ему удалось сделать в своем «отпуске»: вместо морского пейзажа - карета скорой помощи с дырками от обстрелов, вместо шезлонгов – больничная каталка в коридоре больницы, вместо шикарного отеля – разрушенная при бомбежке многоэтажка, которая кажется вот-вот рухнет…

Мариуполь Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Если ад и есть, то его пламя прошлось по Мариуполю. Это точно. Но сейчас, со слов Александра, город понемногу восстанавливают.

- Когда я приехал, то, конечно, ужаснулся при виде того, как все разрушено. Что я почувствовал? Не знаю. Наверно, меня больше всего поразило, что люди даже после всех этих страшных событий остаются людьми. Встретили меня тепло, был как раз сезон винограда - многие угощали, - рассказал врач.

Александр решился приехать в Мариуполь по примеру своего коллеги, знакомого хирурга, профессора Алтайского медуниверситета Андрея Гурьянова, который весной добровольцем отправился лечить людей в Донбасс. Мужчины созвонились, и после подробного разговора Александр принял решение, что тоже хочет помочь.

Сейчас врачи уезжают в ДНР и ЛНР либо в составе делегации от Минздрава, либо самостоятельно – в качестве волонтера. Во втором случае ни оплату билетов, ни зарплату ожидать не стоит.

- Я связался с помощником депутата Госдумы РФ Дмитрия Хубезова и объяснил, что готов поехать волонтером во время своего планового отпуска, мы согласовали сроки и условия, обсудили все риски – мое решение было полностью осознанным. О поездке я никому не говорил кроме близких - маму успокоил, что буду на границе России и ЛНР, ведь изначально предстояло ехать в Луганск. 5 сентября я с коллегой отправился в Барнаул, оттуда мы взяли билет на самолет до Москвы. Из столицы до Ростова-на-Дону – на поезде. Уже там мне сказали, что детский хирург нужен в Мариуполе, и я отправился туда, - добавил собеседник.

Долгий месяц

Жить приехавшим врачам пришлось в палатах той же больнице, где и работали. В одной комнате - по четыре человека. Кормили докторов здесь же. Угощали местной едой и коллеги: Александр говорит, что они готовили также вкусно, как когда-то его бабушка. Она, кстати, с Украины.

Часть корпусов Больницы интенсивного лечения были разрушены, однако некоторые работали, даже несмотря на сложные условия – разным отделениям, например, гинекологическому и лор-отделению, приходится существовать на одной площади.

Больше всего медика поразила самоотверженность коллектива больницы: с самого первого дня боевых действий они ни на секунду не покинули свой пост. Все врачи продолжают жить в больнице и бороться за жизни пациентов. Остальные медучреждения оказались разрушены, поэтому сюда везут всех подряд – и детей, и взрослых, и раненых гражданских, и военных.

- Для этих людей нет ничего непреодолимого. Это самоотверженные люди. У большинства из них не осталось своего жилья – все разрушено. Весной жили прямо в операционных. Сейчас уже здесь спокойно, не так, как тогда, - продолжил Александр Смирнов.

Александр Смирнов (справа) с мариупольским хирургом Вадимом Чайкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Так как Александр по специализации - детский хирург, то, в первую очередь, он принимал маленьких пациентов. Дети поступали с разными травмами, но в основном с «мирными» диагнозами - аппендицит, гнойно-воспалительные заболевания, раны, порезы и так далее. Когда всем детям была оказана помощь, Александр уходил помогать коллегам. Среди взрослого населения, гражданских и военных, было немало с серьезными ранениями - осколочными и минно-взрывными.

- В перерывах между работой иногда посещал местный рынок, где торговали сами жители. Знаете, это больше похоже на рынок из 90-ых годов. До моря я один раз доехал с коллегами, но так и не искупался, я не за этим ехал туда. Комендантский час наступал уже в 22-23 вечера, к этому моменту улицы становились пустыми. За день, бывало, я так уставал, что спал без ног. Наутро обсуждали, что ночью где-то что-то взрывалось, а я даже и не слышал. Но бывало, что пациентов привозили ночью, разбудят – и пошел работать, - пояснил мужчина.

Александр Смирнов в Мариуполе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Что касается оборудования и лекарств, то, по словам хирурга, все еще есть пробелы, но всем основным для оказания помощи больница оснащена. И за это спасибо России, которая не прекращает поставки гуманитарных грузов.

Александр признался, что за этот месяц он получил бесценный опыт, который в обычной больнице не получишь.

- Конечно, я думал над тем, чтобы там подольше поработать, но все-таки на Алтае ждет своя больница, и у меня там сын. Если нужно будет вновь помочь, я обязательно поеду. А вообще я бы очень хотел сюда вернуться, когда город будет полностью восстановлен, и будут мир и счастье, - подытожил детский хирург республиканской больницы.

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