"Новостройкам не хватает покупателей": эксперт рассказала, что происходит с рынком недвижимости в Барнауле

Ситуация на рынке недвижимости стабильная Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы стали чаще покупать частные дома, а вот интерес на квартиры в новостройках, наоборот, снизился. О тенденциях рынка недвижимости краевой столицы в октябре 2022 года рассказала риелтор Яна Петракова.

В Барнауле зимой и весной цены на "вторичку" были завышенные. Теперь стоимость квартир в этом сегменте постепенно снижается, также возможен торг в пользу покупателей. При этом барнаульцы в первую очередь рассматривают небольшие квартиры с хорошей планировкой и ремонтом в более новых домах. По данным Алтайского портала недвижимости, средняя стоимость квадратного метра составляет 86,3 тыс. рублей. По словам эксперта, интерес покупателей к этому сегменту остается стабильным.

Другая тенденция рынка недвижимости - спад спроса на первичный рынок. По словам риэлтора, сейчас новостройкам не хватает покупателей. Цены подросли только на малогабаритные квартиры в дефицитных районах. В среднем квадрат подрос с 103 до 109,7 тыс. рублей.

- В связи с низкой потребительской активностью участники рынка недвижимости не могут существенно повышать цены. Чтобы избежать прямого снижения, застройщики пытаются путем различных скидок и акций привлечь потребителя к покупке жилья на первичном рынке по стоимости от 89 до 120 тысяч рублей за квадратный метр, - говорит Яна Петракова.

Совсем немного подросли цены на частные дома. Средняя стоимость квадрата - 55,9 тыс. рублей. Ранее он стоил 55,5 тыс. рублей. Отметим, что на частные дома в краевой столице спрос увеличился.

- В связи с этим сейчас наблюдается все больше застройщиков, которые предлагают максимальный выбор по разнообразию планировочных решений как на готовые дома, так и на строительство от 67 квадратных метров, 8-10 соток земли. Стоимость начинается от 5,4 млн рублей в ипотеку под 3-6%, что составляет огромную конкуренцию как готовому жилью на вторичном рынке в благоустроенных квартирах, так и в строящихся вариантах новостроек. Большой спрос на локацию «Новый Спутник». Но там наблюдается дефицит как земельных участков, так и предложений от застройщиков, - рассказывает риэлтор.

Отметим, что ипотечное кредитование показало положительную динамику в октябре. Средняя ставка составляет 11%. По данным одного из банков, в Алтайском крае число выданных ипотек на 13% превысило показатели августа. При этом новостройки в ипотеку брали хуже.

В целом ситуация на рынке недвижимости в Барнауле стабильная. По словам эксперта, сорванные сделки были связаны с тем, что многие покупатели и продавцы решили выбрать тактику ожидания до более подходящего времени:

- Многие ожидали гораздо худшего сценария в октябре, но по факту рынок недвижимости был активен. Рынок недвижимости - это один из самых непотопляемых титанов в экономике. Постоянно повторяю, что это лучшее сохранение денег - было, есть и остается - недвижимость, - резюмировала эксперт.

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