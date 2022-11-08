Подрядчик рассказал, когда введут в эксплуатацию мост на проспекте Ленина в Барнауле

Работы продолжаются Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продолжаются работы по реконструкции моста на проспекте Ленина. Николай Данилин, руководитель ДСУ № 4, рассказал, когда объект введут в эксплуатацию, пишет мэрия.

По словам специалиста, по контракту запустить мост в эксплуатацию планируют до конца ноября 2023 года.

На мосту продолжается работа. За неделю в Барнаул доставили 13 секций пролетного строения. До конца ноября поступит более 60 таких блоков, которые в будущем и станут основой проезжей части. Из секций соберут три пролетных строения большого путепровода, который ранее был восьмипролетным. В поперечном сечении будущий мост будет состоять из шести таких блоков, соединенных металлическими связями.

Добавим, что использовать технологические окна для работы ночью планируют только в 2023 году. Тогда специалисты приступят к монтажу пролетных строений и другим работам.