Какие зарплаты у мужчин в Алтайском крае в 2022 году Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты сервиса Зарплата.ру проанализировали более 220 тысяч резюме мужчин из Алтайского края. И выявили разницу в зарплатных ожиданиях холостых и женатых.

По их данным, мужчины «с прицепом» в среднем хотят зарабатывать на 14% больше, чем свободные. Однако есть отличия в разных возрастных группах:

25-35 лет

Ожидания холостых: 36 315 руб, женатых: 40 231. Разница 10%.

35-46 лет

Ожидания холостых: 41 986 руб, женатых: 44 203. Разница 5%.

45-55 лет

Ожидания холостых: 38 493 руб, женатых: 45 855. Разница 16%.

55 лет и старше

Ожидания холостых: 31 087 руб, женатых: 42 039. Разница 26%

- Наибольшая разница получилась среди мужчин 55 лет и старше: в этой возрастной категории женатые представители сильного пола оценивают свои ожидания на 26% выше. Наименьший разрыв в группе 35-45 лет – там разрыв лишь 5%, - рассказывают аналитики.

И это вполне объяснимо: после похода в ЗАГС у мужчин резко возрастают расходы. Например, по данным опроса, увеличиваются транспортные расходы и траты на отдых. А еще семейные чаще берут ипотеку и кредиты, чем одинокие.

- Среди женатых - 38% с ипотекой, а среди холостых — только 21%. Такая же ситуация и с потребительскими кредитами. Доля женатых, которые брали деньги под процент, — 54%, доля холостых — только 30%, - уточнили аналитики.

При этом многие женатые вынуждены искать дополнительные источники доходов или вовсе менять работу. Так, после женитьбы 33% участников опроса брали подработки, а 32% меняли должность на более высокооплачиваемую. 15% просили прибавки к зарплате и даже добились ее.

- А вот 20% вообще не предпринимали никаких попыток для развития карьерного роста и повышения дохода, - добавили специалисты Зарплаты.ру.

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